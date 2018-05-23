СМИ: Илон Маск обещал улучшить характеристики Tesla Model 3 после негативной рецензии

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. / ТАСС /. Глава компании Tesla Илон Маск обещал улучшить характеристики электромобиля Model 3 после того, как журнал Consumer Reports выявил проблемы, связанные с наличием у авто слишком большого тормозного пути. Об этом сообщил во вторник интернет-портал The Verge.

Согласно его данным, по результатам тестов журналисты Consumer Reports написали в своем обзоре Tesla Model 3 , что они не могут рекомендовать автомобиль к покупке в первую очередь из-за проблем с тормозной системой. «Тормозной путь Tesla составляет 152 фута [около 46 м] при скорости 60 миль в час (около 96,5 км/ч), что гораздо хуже показателей любого другого современного автомобиля, который мы тестировали», — указали эксперты.

Кроме того, журналисты были недовольны некоторыми недостатками в управлении Model 3, а также пожаловались на установленный в машине экран с технологией touchscreen, который, по их мнению, «сложно использовать».

Как отмечает The Verge, после выхода рецензии Маск заявил, что уже в ближайшие дни недостатки тормозной системы будут устранены с помощью обновления программного обеспечения электромобиля. «Tesla не остановится, пока Model 3 не будет обладать лучшей тормозной системой по сравнению с любой хотя бы отдаленно похожей машиной», — приводит его слова портал. При этом Маск подверг сомнению тестовые методы Consumer Reports, а также заявил, что журналисты издания, вероятно, испытывали раннюю модель Model 3 и призвал их протестировать новую версию электромобиля.

Tesla представила Model 3 в 2016 году. Автомобиль стоит от $35 тыс. и может проехать без подзарядки 350 км. Максимальная скорость машины составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч — 5,6 сек.