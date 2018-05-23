«Я паркуюсь, как …»: новая подборка автохамов от читателей 72.ru

За прошедшую неделю читатели 72.ru прислали в редакцию несколько десятков фотографий, запечатлевших нарушения правил парковки. Самое большое количество автохамов в этот раз было замечено на улице Широтной. Здесь любителей стоянки на тротуаре или газоне можно увидеть практически у каждой многоэтажки.

Парковка на тротуаре

Подъехал к стоматологии в доме № 124 на Широтной

И снова Широтная, 136 корпус 5 Водитель решил, что пешеходам места хватит. Широтная, 136 корпус 5 Вот так у дома № 124 на улице Широтной ежедневно паркуются десятки автомобилистов

Пермякова, 71 корпус 2 Пермякова, 71 У проходной завода на Аккумуляторной

Парковка на газоне

Даудельная, 1 Дзержинского, 14 Восстания, 19 Напротив дома № 59 на Одесской

Газопромысловая, 7