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«Я паркуюсь, как …»: новая подборка автохамов от читателей 72.ru
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«Я паркуюсь, как …»: новая подборка автохамов от читателей 72.ru 

72.ru 12 часов назад
Фото: 72.ru
За прошедшую неделю читатели 72.ru прислали в редакцию несколько десятков фотографий, запечатлевших нарушения правил парковки. Самое большое количество автохамов в этот раз было замечено на улице Широтной. Здесь любителей стоянки на тротуаре или газоне можно увидеть практически у каждой многоэтажки.
Парковка на тротуаре
Подъехал к стоматологии в доме № 124 на Широтной
И снова Широтная, 136 корпус 5  Водитель решил, что пешеходам места хватит. Широтная, 136 корпус 5  Вот так у дома № 124 на улице Широтной ежедневно паркуются десятки автомобилистов
Пермякова, 71 корпус 2  Пермякова, 71  У проходной завода на Аккумуляторной
Парковка на газоне
Даудельная, 1  Дзержинского, 14  Восстания, 19  Напротив дома № 59 на Одесской
Газопромысловая, 7
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