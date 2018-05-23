В Ульяновске лошадь пробила голову копытом трехлетней девочке 

В областную детскую клиническую больницу имени Ю. Ф. Горячева была доставлена в тяжелом состоянии трехлетняя девочка, которую лягнула лошадь, пробив ребенку голову, сообщает региональный Минздрав.
Следствием удара лошадиным копытом в голову стала открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени. Пострадавшая даже находилась на искусственной вентиляции легких, сообщил заведующий анестестезиолого–реанимационным отделением №1 ОДКБ Владимир Бирюков.
Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает, она переведена в травматолого-ортопедическое отделение больницы. Состояние девочки удовлетворительное.