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В Ульяновске лошадь пробила голову копытом трехлетней девочке
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В Ульяновске лошадь пробила голову копытом трехлетней девочке 

АиФ — Ульяновск 11 часов назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В областную детскую клиническую больницу имени Ю. Ф. Горячева была доставлена в тяжелом состоянии трехлетняя девочка, которую лягнула лошадь, пробив ребенку голову, сообщает региональный Минздрав.
Следствием удара лошадиным копытом в голову стала открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени. Пострадавшая даже находилась на искусственной вентиляции легких, сообщил заведующий анестестезиолого–реанимационным отделением №1 ОДКБ Владимир Бирюков.
Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает, она переведена в травматолого-ортопедическое отделение больницы. Состояние девочки удовлетворительное.
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