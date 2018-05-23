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Россельхознадзор не пропустил свыше 37 тонн сои из Хабаровска в Приморье
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Россельхознадзор не пропустил свыше 37 тонн сои из Хабаровска в Приморье 

360tv.ru 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
Более 37 тонн сои из Хабаровска без сопроводительных документов о фитосанитарной безопасности по пути в Приморский край выявили в инспекторы ГИБДД вместе с сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Об этом сообщили «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
В ходе рейда межведомственные группы остановили на стадии транспортировки два большегруза с соей общим весом свыше 37 тонн. Один грузовик направлялся в Хорольский район, а другой должен был доставить сою в Уссурийский городской округ.
У обоих водителей не оказалось карантинных сертификатов на продукцию. По данному факту возбуждены административные производства.
22 мая грузовик, следующий рейсом из Хабаровска во Владивосток, пытался провезти без ветеринарных документов более 300 тысяч яиц в магазины в Пожарском районе Приморского края. Владельцу продукции грозит штраф до 20 тысяч рублей.
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