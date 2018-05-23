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Сбитый на трассе в Удмуртии пешеход, официальная песня ЧМ-2108 и атака зомби во Флориде: что произошло минувшей ночью
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Сбитый на трассе в Удмуртии пешеход, официальная песня ЧМ-2108 и атака зомби во Флориде: что произошло минувшей ночью 

ИА «Сусанин» 10 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро среды, Удмуртия! Чашку ароматного кофе корреспонденты информагентства «Сусанин» советуют приправить традиционным обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Грузовой автомобиль сбил пешехода на трассе в Можгинском районе. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, авария произошла днем накануне, 22 мая. В первом отделе Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике факт ДТП подтвердили, но оперативно рассказать подробности не смогли. Детали происшествия уточняются.
Предложения от жителей:
Жителей Ижевска попросили принять участие в подготовке программы Дня грода-2018.
«До 28 мая принимаются идеи, которые могут стать частью итоговой программы трехдневного городского фестиваля, посвященного празднованию Дня города и Дня России», — говорится в сообщении пресс-службы столицы Удмуртии.
Фестиваль, который пройдет с 10 по 12 июня, продолжит традицию прошлого года и будет организован с привлечением городских сообществ и активных горожан.
Оставить свои предложения можно на сайте фестиваля.
Огорчили молодежь:
Председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев выразил сожаление в связи с решением «АвтоВАЗа» снять с производства «Ладу Приору». Как пишет Ура.ру, этот автомобиль очень очень распространен на Северном Кавказе.
«Есть сожаление, потому что это был доступный автомобиль. Я думаю, не совсем правильно снимать сейчас именно эти автомобили с производства», — цитирует издание слова председателя Союза.
Напомним, Lada Priora не внесена в производственный план на июль 2018 года из-за ухода с конвейера.
Официальная песня:
Официальную песню чемпионата мира по футболу исполнит актёр и музыкант Уилл Смит. Об этом пишет Эхо Москвы.
Исполнитель запишет композицию вместе с американским певцом Ники Джемом и певицей из Косово Эрой Истрефи. Песня будет представлена 25 мая.
Атака зомби:
Во Флориде жителям города Лейк Уорт разослали сообщения с оповещением о нападении зомби. По данным Газеты, рассылку получили более 7 тыс. человек.
Уже известно, что сообщения были разосланы по ошибке во время отключения электроэнергии. Местные чиновники пояснили, что когда в городе происходит перебои в подаче электроэнергии, система автоматически отправляет короткое сообщение, чтобы люди могли узнать, что происходит.
«Эти сообщения предварительно подготовлены, их буквально тысячи. В какой-то момент кто-то внес изменения, и получилось то, что вы видели. Кто-то добавил сообщение о нападении зомби», — цитирует издание слова представителя городских властей.
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