В пермской больнице скончалась девочка, захлебнувшаяся в бассейне «Олимпия» 

23 мая в Пермской детской клинической больнице умерла 10-летняя девочка, которая захлебнулась на тренировке по плаванию. 2 апреля в бассейне «Олимпия» ребенок ушел под воду и, по данным следователей, пробыл там больше четырех минут. Следующие полтора месяца школьница пробыла в больнице в состоянии комы.
О смерти ребенка сообщило пермское издание «PROгород».
— Девочка действительно скончалась, — подтвердили 59.ru в краевом минздраве. — Что именно стало причиной летального исхода, будет выяснено позднее.
Ранее СУ СК Прикамья начало проверку из-за происшествия в «Олимпии». Собственное расследование инцидента инициировало министерство спорта Пермского края. После происшествия в «Олимпии» 59.ru публиковал все версии случившегося.