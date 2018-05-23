Ещё
В пермской больнице скончалась девочка, захлебнувшаяся в бассейне «Олимпия»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В пермской больнице скончалась девочка, захлебнувшаяся в бассейне «Олимпия» 

59.ru 10 часов назад
Фото: 59.ru
23 мая в Пермской детской клинической больнице умерла 10-летняя девочка, которая захлебнулась на тренировке по плаванию. 2 апреля в бассейне «Олимпия» ребенок ушел под воду и, по данным следователей, пробыл там больше четырех минут. Следующие полтора месяца школьница пробыла в больнице в состоянии комы.
О смерти ребенка сообщило пермское издание «PROгород».
— Девочка действительно скончалась, — подтвердили 59.ru в краевом минздраве. — Что именно стало причиной летального исхода, будет выяснено позднее.
Ранее СУ СК Прикамья начало проверку из-за происшествия в «Олимпии». Собственное расследование инцидента инициировало министерство спорта Пермского края. После происшествия в «Олимпии» 59.ru публиковал все версии случившегося.
59.ru: последние новости
Стали известны причины гибели пропавшего в Прикамье дальнобойщика Ильи Лосимовича Из-за аварии в Березниках отключились приборы в реанимации, где лежали дети. Как спасали пациентов В Центробанке прокомментировали сильный рост цен на бензин
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги92
Гаишников заставили штрафовать своих39
Как быстро выехать, если заблокировали авто
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП19
VW Teramont: кажется, мы не с того начали1
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:42
Крупное ДТП со скорой произошло на Кутузовском проспекте
ДТП Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение