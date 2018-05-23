Как популярность электромобилей скажется на использовании нефти

Недавно Bloomberg New Energy Finance опубликовали отчет «Electric Vehicle Outlook 2018», в котором построены прогнозы по распространению электромобилей. Интересной частью отчета является прогноз по использованию человечеством нефти в годы полной победы электродвигателей над двигателями внутреннего сгорания.

По данным BNEF, электромобилям нужно 15 лет для того, чтобы стать доступнее, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. При этом уже к 2020 году электрические автобусы будут полностью доминировать среди общественного транспорта. Продажи электромобилей уже в 2018 году должны превысить 1,6 миллиона экземпляров. В 2014 году их продажи измерялись сотнями тысяч.

Так и есть, мы можем наблюдать существенный рост продаж электромобилей, который связывают с сокращениями расходов на производство батарей и государственной поддержкой. Третьим важным фактором стал Китай. Эта страна вводит ограничения на покупку автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Предполагается, что к 2025 году половина рынка электромобилей придется на Китай.

Растет и количество предлагаемых моделей от автопроизводителей. На конец 2017 года предлагалось 155 моделей. К 2022 году ожидается 289 доступных моделей электромобилей. Все это должно привести к 11 миллионам проданных единиц к 2025 году, 30 миллионам к 2030 году и 60 миллионам к 2040 году. В совокупности около 559 миллионов электромобилей будут колесить по дорогам к 2040 году.

Разумеется, что такой рост рынка электромобилей не может не сказаться на использовании нефти в будущем. В BNEF считают, что к 2040 году высоким ценам на нефть придет конец, а ее использование сократится до 7,3 миллиона баррелей в день. Спрос будет огромным и через 10 лет, и через 20 лет, но его разрушение неминуемо.