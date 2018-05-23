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Захлебнувшаяся в бассейне в Перми 11-летняя девочка скончалась в больнице
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Захлебнувшаяся в бассейне в Перми 11-летняя девочка скончалась в больнице 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
ПЕРМЬ, 23 мая. /ТАСС/. Одиннадцатилетняя девочка, захлебнувшаяся в бассейне «Олимпия» в Перми, скончалась в среду в Пермской краевой клинической больнице после двух месяцев нахождения на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
Трагедия с ребенком произошла 2 апреля. По данным следствия, девочка начала тонуть во время тренировки, ее достали из воды и после реанимационных мероприятий в бессознательном состоянии ее госпитализировали.
"К сожалению, спасти девочку не удалось. Она умерла сегодня в 09:00 (07:00 мск)", — уточнили в пресс-службе.
По данным СУ СК РФ по региону, в рамках уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, назначат экспертизу для установления причины смерти ребенка.
"После получения результатов экспертизы следователь примет решение, по какой статье будет предъявлено обвинение тренеру по плаванию", — добавили в ведомстве.
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