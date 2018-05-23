Nissan имеет систему контроля над давлением в шинах

Существующая технология от Nissan получила название Easy Fill Tire Alert.

Если говорить простым языком, уровень давления в покрышках автомобилей будет регулироваться датчиками и другой автоматикой установленной на транспортном средстве.

Когда давление в покрышке соответствует норме, то загорается специальная лампочка. В процессе закачки шин фары демонстрируют характерное мигание, которое оканчивается звуковым сигналом о том, что покрышки заполнены.

Похожий процесс происходит и в том случае, когда шина перекачена и давление в ней выше допустимого. Тогда тоже дается звуковой сигнал и происходит мигание фар.

Сейчас Easy Fill Tire Alert используется на 12 моделях, выпускаемых Nissan. В эту линейку входит больше 5 миллионов автомобилей.

Данные статистики говорят о том, что 4 из 5 автолюбителей не следят за давлением в шинах. Это, в свою очередь, приводит к их преждевременному износу.