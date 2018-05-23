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Правила большой игры. Матчи ЧМ-2018 пройдут под вниманием силовиков
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Правила большой игры. Матчи ЧМ-2018 пройдут под вниманием силовиков 

АиФ Урал 8 часов назад
Фото: АиФ Урал
Екатеринбург и Свердловская область готовятся встретить матчи чемпионата мира по футболу. Большой праздник будет идти месяц — с 15 июня по 15 июля. Но к празднику готовятся уже сегодня.
Кому праздник — работа
Уже с 25 мая в регионе вводятся ограничения, вызванные требованиями безопасности к организации таких масштабных мероприятий, коим является ЧМ-2018. Прежде всего, временно прекращается оборот огнестрельного оружия — охотничьего и служебного, а также боеприпасов к нему. Также на всей территории Свердловской области приостанавливаются все взрывные работы, в частности «на стоп» ставятся карьеры по добыче щебня.
Отдельно оговариваются правила поведения политически активных граждан. Ещё в начале апреля ФСБ и МВД предупредило, что митинговать желающим можно лишь на окраинах города (например, в окрестностях Камвольного комбината и в Основинском парке), не более 100 человек и не дольше чем с 14 до 16 часов.
Кроме того, с 1 июня по 30 июня на территорию Екатеринбурга запрещён въезд частных автобусов, вместимостью более 8 пассажиров. Всем иногородним автотуристам, например на пассажирской «Газели», предложат оставить свой транспорт на парковках за городом. Муниципального пассажирского транспорта ограничения не коснутся, владельцев легковых автомобилей — тоже.
По мнению члена Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», ветерана спецназа Сергея Павленко, набор таких мер безопасности — не прихоть, а суровая правда жизни. «Последние события в Европе свидетельствуют: теракты совершаются с использованием крупногабаритных автомобилей или автобусов», — говорит эксперт.
Документы, пожалуйста!
Ещё одно правило — необходимость регистрации, которую будут проверять не только свердловские полицейские, но и 2 500 их прикомандированных коллег. «Если вы прибыли более чем на три дня к кому-нибудь в гости — необходима регистрация по месту пребывания. Гостиницы, санатории и прочие места временного пребывания к таким местам не относятся, на учёт берутся только сданные гостям города квартиры», — рассказала «АиФ-Урал» юрист из Екатеринбурга Юлия Федотова.
«Не вижу ничего сложного в том, чтобы приехать в город и зарегистрироваться: в течение трёх дней россиянину и одного — иностранному гражданину. Обеспечение безопасности нужно рассматривать не только с точки зрения террористической опасности. Террористы и руководители террористических групп мониторят обстановку через Интернет и СМИ. Если они видят, что на всех территориях введено видеонаблюдение, ограничения и усилены меры безопасности, то их это реально останавливает.
Кроме того, стечение большого количества людей привлекает мелких мошенников, воришек и так называемых бытовых преступников. Для них это «сезонная работа». Они заинтересованы в том, чтобы остаться незаметными. Но когда человек без регистрации попадает в поле зрения полицейских и не может пояснить, как доехал и где остановился, его планы на такого рода «заработки» будут нарушены», — резюмирует Павленко.
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