В Харькове прошел традиционный фестиваль классический автомобилей в духе Pin-Up

На прошлых выходных в Харькове прошел уже третий всеукраинский фестиваль ретротехники ХАРС. Главной тематикой автомобильной выставки стал стиль Pin-Up, который был популярен в мировой культуре на рубеже 50-х и 60-х годов. В ярких нарядах и с пышными прическами передвигались по фестивалю не только непосредственно водители и пассажирки классических машин, но и просто гости мероприятия.

Для гостей и участников выставки организаторы подготовили множество интересных мастер-классов, начиная расписыванием большого универсала ГАЗ-2412, и заканчивая тематическими лекториями от преподавателей ВУЗов на различные технические тематики.

Конкурс «Костюм эпохи» представил транспортные средства и их владельцев в костюмах, которые соответствовали времени и стране выпуска автомобиля, или мотоцикла.

Сам фестиваль проходил в нескольких заброшенных цехах Харьковского паровозостроительного завода, где в 30-40-е годы собирали танки и паровозы. С этих трех цехов начинался завод имени Малышева. Но больше слов могут сказать фотографии с фестиваля.