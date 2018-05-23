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В Харькове прошел традиционный фестиваль классический автомобилей в духе Pin-Up
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В Харькове прошел традиционный фестиваль классический автомобилей в духе Pin-Up 

Auto.Today 8 часов назад
Фото: Auto.Today
На прошлых выходных в Харькове прошел уже третий всеукраинский фестиваль ретротехники ХАРС. Главной тематикой автомобильной выставки стал стиль Pin-Up, который был популярен в мировой культуре на рубеже 50-х и 60-х годов. В ярких нарядах и с пышными прическами передвигались по фестивалю не только непосредственно водители и пассажирки классических машин, но и просто гости мероприятия.
Для гостей и участников выставки организаторы подготовили множество интересных мастер-классов, начиная расписыванием большого универсала ГАЗ-2412, и заканчивая тематическими лекториями от преподавателей ВУЗов на различные технические тематики.
Среди самых интересных экземпляров стоит отметить представителей американской классики Ford Thunderbird сразу нескольких поколений, Ford Model A, представительский ЗИС-110, раллийный Ford Escort многие другие яркие экземпляры.
Конкурс «Костюм эпохи» представил транспортные средства и их владельцев в костюмах, которые соответствовали времени и стране выпуска автомобиля, или мотоцикла.
Сам фестиваль проходил в нескольких заброшенных цехах Харьковского паровозостроительного завода, где в 30-40-е годы собирали танки и паровозы. С этих трех цехов начинался завод имени Малышева. Но больше слов могут сказать фотографии с фестиваля.
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