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На Ириновском проспекте проложат пути для трамвая «Чижик»
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На Ириновском проспекте проложат пути для трамвая «Чижик» 

АиФ Санкт-Петербург 6 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На Ириновском проспекте в Петербурге будут проложена пути для частного трамвая «Чижик», передает 78.ru. Об этом на совещании в Смольном рассказал вице-губернатор города на Неве Игорь Албин.
Работы начнутся в середине лета. В первую очередь трамвайные пути появятся на участке от улицы Передовиков до проспекта Наставников, а также на улице Потапова от пересечения Ириновским проспектом до трамвайного парка №1. Кроме того, на перекрестке проспектов Наставников и Ириновского построят разворотное кольцо.
На территории трампарка №11 возведут новое депо. В настоящее время там прокладывают коммуникации и ставят опоры.
Напомним, частный трамвай «Чижик» начал перевозить пассажиров в марте этого года.
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