На Ириновском проспекте проложат пути для трамвая «Чижик»

На Ириновском проспекте в Петербурге будут проложена пути для частного трамвая «Чижик», передает 78.ru. Об этом на совещании в Смольном рассказал вице-губернатор города на Неве Игорь Албин

Работы начнутся в середине лета. В первую очередь трамвайные пути появятся на участке от улицы Передовиков до проспекта Наставников, а также на улице Потапова от пересечения Ириновским проспектом до трамвайного парка №1. Кроме того, на перекрестке проспектов Наставников и Ириновского построят разворотное кольцо.

На территории трампарка №11 возведут новое депо. В настоящее время там прокладывают коммуникации и ставят опоры.

Напомним, частный трамвай «Чижик» начал перевозить пассажиров в марте этого года.