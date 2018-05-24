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СКР проводит проверку по факту падения 13-летней девочки в Юрге
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СКР проводит проверку по факту падения 13-летней девочки в Юрге 

АиФ Кузбасс 6 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
Следственный комитет проводит проверку по факту падения из окна второго этажа 13-летней школьницы в Юрге.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 13-летняя девочка была госпитализирована с переломами рук и черепно-мозговой травмой. Как сообщают местные СМИ, школьница в компании сверстников находилась в гостях у своей подруги. Когда вернулась мать подруги, школьники решили покинуть квартиру, находящуюся на втором этаже, через окно. Несколько ребят благополучно приземлились на козырек подъезда, но одна девочка не удержалась и сорвалась.
Учитывая широкий общественный резонанс события, региональный следком инициировал передачу материалов дела из органов полиции следователю. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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