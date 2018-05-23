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В Амурской области пассажирским поездом смертельно травмирован мужчина
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В Амурской области пассажирским поездом смертельно травмирован мужчина 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 7 часов назад
Железнодорожное травмирование прочно удерживает второе место после автомобильного и составляет до 60% всех случаев транспортной травмы. Чаще всего железнодорожные повреждения получают лица, нарушающие общеизвестные правила поведения на железнодорожных объектах во время посадки и высадки из поезда или же правила перехода путей.
Так, в Белогорский линейный отдел Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в вечернее время суток на станции Возжаевка пассажирским поездом сообщением Благовещенск — Хабаровск смертельно травмирован мужчина. Незамедлительно к месту произошедшего выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего устанавливается.
Транспортные полицейские еще раз напоминают гражданам о необходимости соблюдения элементарных правил поведения на железной дороге: не находиться на объектах транспортного комплекса в состоянии алкогольного опьянения, переходить железнодорожные пути только убедившись в отсутствии движущегося поезда и в установленных местах, пользоваться пешеходными мостами, тоннелями, настилами, не подходить к вагонам до полной остановки поезда, при первом же звуковом сигнале приближающегося состава отходить на безопасное расстояние.
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