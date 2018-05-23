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В Самаре мать погибшего Георгия Кутузова попросила деньги на установку памятника сыну
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В Самаре мать погибшего Георгия Кутузова попросила деньги на установку памятника сыну 

63.ru 7 часов назад
Фото: 63.ru
Председатель гордумы Алексей Дегтев провел еженедельный прием жителей. На встречу со спикером вместе с другими пришла и мать погибшего Георгия Кутузова. Об этом сообщили в городской думе.
Во время приема 84-летняя Полина Кутузова рассказала, что ей необходимы деньги на установку памятника сыну, похороненному на Южном кладбище.
— Мой сын скончался восемь лет назад из-за того, что представительница конного патруля приковала его наручниками к лошади, которая понесла. Георгий получил многочисленные ушибы и через два месяца скончался от кровоизлияния в мозг. У него осталась семья, но наше финансовое положение после его смерти не позволяет найти необходимые на это средства — 25 тысяч рублей, — рассказала Полина Кутузова.
Инцидент с участием Георгия Кутузова и сотрудницами конной милиции Лидией Котовой и Татьяной Терехиной произошел 11 марта 2010 года. Кавалеристки остановили мужчину и предложили ему пройти с ними для проверки на предмет алкогольного опьянения. При конвоировании Кутузова пристегнули наручниками к стремени лошади. Животное понесло, в результате чего мужчина получил серьезные травмы головы. Спустя два месяца он скончался в больнице от кровоизлияния в мозг. Впоследствии эксперты установили, что причиной смерти Кутузова стали осложнения травмы, полученной во время происшествия.
В ноябре 2011 года Лидия Котова была признана виновной в превышении должностных полномочий и приговорена к четырем годам лишения свободы условно с запретом занимать должность в полиции в течение трех лет. Также экс-кавалеристку обязали выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда общей суммой 400 тысяч рублей.
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