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Катавшийся на стропах крана рабочий сорвался вниз на глазах коллег
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Катавшийся на стропах крана рабочий сорвался вниз на глазах коллег 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
На больничной койке завершилось выступление 18-летнего воздушного эквилибриста, а по основной профессии — разнорабочего на питерской стройке, который решил прокатиться на стропах крана, но не рассчитал свои силы. Очевидцы сняли на видео неудавшийся акробатический трюк.
Своей ареной молодой человек избрал стройплощадку на Таллинской улице, где ведется реконструкция гостиницы. Зацепившись за стропы крана, он поплыл по воздуху, но на уровне пятого этажа при попытке перехватить руки сорвался вниз на глазах изумленной публики.
В медицинское учреждение, как уточняет "Фонтанка", неудачного гимнаста доставили с переломом основания черепа, ушибом мозга и открытой черепно-мозговой травмой, самостоятельно объяснить, что с ним произошло, он не смог.
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