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Шок недели: «скорая» в Волгограде семь минут ждала кортеж Матвиенко
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Шок недели: «скорая» в Волгограде семь минут ждала кортеж Матвиенко 

ИД «Собеседник» 7 часов назад
Фото: ИД "Собеседник"
В Волгограде в честь приезда делегации СовФеда во главе с Валентиной Матвиенко по традиции было перекрыто движение. Автомобилисты терпеливо дожидались проезда господ.
Валентина Ивановна и другие прибыли в город-герой по чрезвычайно важным делам: поглазеть на новый аэровокзальный комплекс, осмотреть стадион «Волгоград Арена» и новую набережную. И наконец, видимо, чтобы придать поездке некий смысл, вместе с губернатором Андреем Бочаровым возложить цветы к Вечному огню. Как не перекрыть движение?
И когда вдали уже послышался вой сирен кортежа, в образовавшейся пробке появилась карета скорой. Из машины вышла женщина-медик и, быстрым шагом подойдя к полицейским, стала им что-то говорить.
— Вероятно, она пыталась объяснить служителю закона, что скорая помощь спешит к больному, — прокомментировал очевидец произошедшего, волгоградский блогер Алексей Ульянов. Но полиция пропустила медиков только после проезда чиновников. Примерно через 7 минут.
Непонятно, что бы страшного случилось с г-жой Матвиенко и ее коллегами, даже если бы им пришлось на минуту притормозить? А вот с пациентом, к которому спешили врачи, могло бы произойти непоправимое.
Как отмечает канал Mash, на этот раз все обошлось. Но беда ведь в том, что это далеко не последний вояж власть имущих.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №19-2018 под заголовком «Скорая и Матвиенко».
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