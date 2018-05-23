Шок недели: «скорая» в Волгограде семь минут ждала кортеж Матвиенко

В Волгограде в честь приезда делегации СовФеда во главе с Валентиной Матвиенко по традиции было перекрыто движение. Автомобилисты терпеливо дожидались проезда господ.

Валентина Ивановна и другие прибыли в город-герой по чрезвычайно важным делам: поглазеть на новый аэровокзальный комплекс, осмотреть стадион «Волгоград Арена» и новую набережную. И наконец, видимо, чтобы придать поездке некий смысл, вместе с губернатором Андреем Бочаровым возложить цветы к Вечному огню. Как не перекрыть движение?

И когда вдали уже послышался вой сирен кортежа, в образовавшейся пробке появилась карета скорой. Из машины вышла женщина-медик и, быстрым шагом подойдя к полицейским, стала им что-то говорить.

— Вероятно, она пыталась объяснить служителю закона, что скорая помощь спешит к больному, — прокомментировал очевидец произошедшего, волгоградский блогер Алексей Ульянов . Но полиция пропустила медиков только после проезда чиновников. Примерно через 7 минут.

Непонятно, что бы страшного случилось с г-жой Матвиенко и ее коллегами, даже если бы им пришлось на минуту притормозить? А вот с пациентом, к которому спешили врачи, могло бы произойти непоправимое.

Как отмечает канал Mash, на этот раз все обошлось. Но беда ведь в том, что это далеко не последний вояж власть имущих.

* * *