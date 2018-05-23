Ещё
Американка со сломанным черепом прошла три километра за помощью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американка со сломанным черепом прошла три километра за помощью 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Американка сумела отбиться от медведя гризли и, несмотря на серьезные ранения, добраться по пересеченной местности до автомобиля и найти помощь. Об этом сообщает ABC Fox Montana.
Нападение произошло в четверг, 17 мая, когда сотрудница Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США Эмбер Корнак (Amber Kornak) работала в горах на северо-западе штата Монтана. Гризли застал женщину врасплох, так как подкрался со спины. Однако ей удалось достать газовый баллончик для защиты от медведей и отпугнуть хищника.
Корнак получила два перелома костей черепа и серьезные ранения головы, шеи и спины. Несмотря на это, она сумела пройти более трех километров по пересеченной местности, села в рабочий автомобиль и поехала искать помощь. После звонка в службу 911 ее по воздуху доставили в больницу города Калиспелл.
Медики четыре часа удаляли фрагменты костей черепа, которые попали в мозг женщины, устанавливали на черепную коробку металлические пластины и дренажи для отвода жидкости и предотвращения отека мозга. Тем временем друзья Корнак начали сбор средств на ее лечение на краудфандинговом сайте GoFundMe. За три дня деньги пожертвовали более 300 человек, а собранная сумма превысила 19 тысяч долларов.
15 мая сообщалось, что в американском штате Колорадо черный медведь напал на пятилетнего ребенка. Животное укусило девочку за спину и за ногу, однако жизненно важные органы не пострадали, переломов также удалось избежать.
Последние новости
Россиянам напророчили голодное лето Россияне оценили работу Медведева во главе правительства Названо самое опасное для русскоязычных место в мире
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги92
Гаишников заставили штрафовать своих39
Как быстро выехать, если заблокировали авто
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП19
VW Teramont: кажется, мы не с того начали1
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:42
Крупное ДТП со скорой произошло на Кутузовском проспекте
ДТП Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение