Строительство единственной в Сибири скоростной трассы завершат осенью 2019 года

МОСКВА, 24 мая. / ТАСС /. Строительство последнего участка единственной в Сибири скоростной трассы Кемерово — Ленинск-Кузнецкий, которая позволит соединить два крупнейших города региона — Кемерово и Новокузнецк, завершится осенью 2019 года, сообщил в интервью ТАСС врио губернатора Сергей Цивилев

"К осени следующего года закончим строительство — трасса будет целиком построена (общая протяженность составит около 70 км с максимальной разрешённой скоростью движения 130 км/ч — прим. ТАСС)", — сказал он.

По словам Цивилева, региону в этом году удалось получить 1 млрд рублей из федерального бюджета, что позволило приступить к активному строительству участка трассы протяженностью 18,5 км. Он строится с 2015 года.