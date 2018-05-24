Ещё
Строительство единственной в Сибири скоростной трассы завершат осенью 2019 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Строительство единственной в Сибири скоростной трассы завершат осенью 2019 года 

ТАСС 15 часов назад
Фото: ДорИнфо
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Строительство последнего участка единственной в Сибири скоростной трассы Кемерово — Ленинск-Кузнецкий, которая позволит соединить два крупнейших города региона — Кемерово и Новокузнецк, завершится осенью 2019 года, сообщил в интервью ТАСС врио губернатора Сергей Цивилев.
"К осени следующего года закончим строительство — трасса будет целиком построена (общая протяженность составит около 70 км с максимальной разрешённой скоростью движения 130 км/ч — прим. ТАСС)", — сказал он.
По словам Цивилева, региону в этом году удалось получить 1 млрд рублей из федерального бюджета, что позволило приступить к активному строительству участка трассы протяженностью 18,5 км. Он строится с 2015 года.
ТАСС: последние новости
Открывать колесо обозрения в Ярославле будут главы городов Золотого кольца Романтики северного завоза В Ингушетии 122-летний долгожитель попал в больницу из-за легкого недомогания
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
Еще один документ может подорожать106
Прояснилась ситуация со снижением цен на бензин259
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП28
Буян разнёс машину кувалдой3
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение