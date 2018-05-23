Милонов предложил ввести налоги, регистрацию и экзамены для велосипедистов

"Раз вы хотите себе больше прав на дорогах, то вы должны взять на себя больше обязанностей. В том числе и налоговых. Мы говорим, в первую очередь, о крупных городах — велолюбители часто устраивают митинги и что-то себе требуют, но никто из них совершенно не говорит о том, что готов на себя взять хоть какие-то обязанности. Заплатите хотя бы раз сбор за регистрацию, пройдите тест на знание ПДД — и катайтесь безопасно. Эти предложения, в первую очередь, направлены на ваше благо", — заявил Милонов РИА Новости.

Кроме этого, депутат подчеркнул, что вся велоинфраструктура строится за счет налогов и сборов автомобилистов: владельцы легковушек, мотоциклисты, грузовики, автобусы платят налоги, за счет которых и появляются в том числе и велодорожки.

Парламентарий также выступил за пересмотр проектирования велосипедных дорожек.

"Сейчас сложилась практика, когда велосипедные дорожки буквально выкраиваются из автомобильных дорог. И так не очень широкие дороги в наших городах сужаются под сомнительные нужды десятка-другого велолюбителей. Хотим поставить вопрос о более тщательном выборе таких веломаршрутов и попросим правительство наложить временный мораторий на прокладку велодорог за счет дорог общего пользования", — сказал депутат.

Более того, по мнению политика, велосипедисты в летний сезон представляют опасность для простых пешеходов.

"Лавировать среди плотного потока пешеходов — это уже какой-то новый городской велослалом. Либо езжайте по краю дорог, либо по вашим веломаршрутам, учите правила и не нарушайте, либо будьте как все и не ломайте кости обыкновенным пешеходам", — заключил парламентарий.