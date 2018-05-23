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Кемеровская школьница случайно выпала из окна многоэтажки
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Кемеровская школьница случайно выпала из окна многоэтажки 

360tv.ru 1 час назад
Фото: СибДепо
Ученица школы в Кемеровской области случайно выпала из окна многоэтажного дома, убегая от родителей подруги. Девочка пыталась слезть со второго этажа на козырек подъезда, однако оступилась и упала на бетонную отмостку дома. Инцидент произошел 22 мая на бульваре Металлургов в Юрге. Полиция уже проводит проверку, сообщили в региональном главке МВД.
Пострадавшую госпитализировали. Отец написал в соцсетях, что ее состояние оценивается как стабильное. Внутренние органы в порядке. Медики не обнаружили у нее состояния алкогольного, либо наркотического опьянения.
«Жизни доченьки ни чего не угрожает. Попрошу вас, ради Бога, не пишите и не собирайте сплетни. Любую информацию вы можете узнать от меня, лично либо пишите в личку либо звоните», — сообщил мужчина, оставив свой номер мобильного телефона.
Обеспокоенный родитель попросил администраторов группы удалить видеоролик, который распространяется по соцсетям. «Очень тяжело читать, смотреть то, что тут происходит!», — отметил он.
Похожий инцидент произошел в соседнем городе Белово. Там с множественными переломами в больницу была доставлена 14-летняя школьница. Она упала на бетонный козырек подъезда при попытке спуститься из квартиры, расположенной на пятом этаже, по веревке из вещей.
Ранее школьница случайно получила выстрел из ружья в Красноярском крае. Она осталась жива, но была серьезно травмирована.
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