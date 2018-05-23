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Школьница упала с пятого этажа в Кемеровской области, пытаясь убежать к подружкам
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Школьница упала с пятого этажа в Кемеровской области, пытаясь убежать к подружкам 

360tv.ru 19 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Белово (Кемеровская область) 14‐летняя девушка сорвалась с пятого этажа, пытаясь спуститься вниз, как в кино: по скрученной из вещей веревке. Школьница упала на бетонный козырек подъезда и получила множественные переломы. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.
Таким экстремальным способом она хотела убежать из дома, чтобы пойти гулять ночью с подругами, поскольку не получила на это разрешения матери.
В результате на родителей подружек завели административные дела за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. С самой девушкой провели профилактическую беседу и посоветовали обратиться к психологу.
В Железногорске женщина в ходе конфликта вытолкнула из окна своей квартиры приятельницу. Несмотря на падение с четвертого этажа, она осталась жива.
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