Школьница упала с пятого этажа в Кемеровской области, пытаясь убежать к подружкам

В Белово (Кемеровская область) 14‐летняя девушка сорвалась с пятого этажа, пытаясь спуститься вниз, как в кино: по скрученной из вещей веревке. Школьница упала на бетонный козырек подъезда и получила множественные переломы. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Таким экстремальным способом она хотела убежать из дома, чтобы пойти гулять ночью с подругами, поскольку не получила на это разрешения матери.

В результате на родителей подружек завели административные дела за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. С самой девушкой провели профилактическую беседу и посоветовали обратиться к психологу.

В Железногорске женщина в ходе конфликта вытолкнула из окна своей квартиры приятельницу. Несмотря на падение с четвертого этажа, она осталась жива.