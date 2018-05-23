Новую раскраску презентовали ученикам 22 гимназии сотрудники регионального УМВД

Разукрась главный символ Чемпионата мира по футболу и заодно выучи правила дорожного движения. Новую раскраску презентовали ученикам 22 гимназии сотрудники регионального УМВД . Более 10 тысяч ребят уже к осени получат заветную книгу с рисунками. Чем еще интересно издание, выясняла моя коллега Екатерина Адамова.

В руках у сотрудников полиции уникальное издание. Раскраска, которую полностью придумали и создали в янтарном крае, не имеет аналогов ни в одном регионе России. Идея — через рисунки научить детей основным правилась безопасности.

Изначально на роль главного героя раскраски хотели сделать дядю Степу сильного смелого и умелого. Однако потом организаторы решили, что Забивака — символ ЧМ-2018 года справится с этим как никто другой.

Наталье Парамоновой всего семь, но благодаря раскраске, она уже знает как вести себя с незнакомыми людьми, в общественном транспорте и самое главное — на дорогах.

Наталья Парамонова, ученица 1 класса А гимназии №22:

— Нужно переходить на зеленый свет и всегда смотреть, чтобы все машины остановились и тебя пропускают.

Всего таких наглядных и интересных изданий напечатали около 10 тысяч. На изготовление ушло около полугода. Дизайн согласовывался с оргкомитетом фифа. Как рассказали блюстители порядка, пособие так понравилось в столице, что их решили распространять и на всю страну.

Андрей Сицский заместитель начальника УМВД России по Калининградской области:

— Идею мы такую дали и мы ее не будем стесняться, потому что это хорошая идея, и я считаю, что наши сотрудники заслуживают похвалы за создание этой раскраски.

Раскраску будут дарить бесплатно, в том числе и на таких занятиях. Ребята из 22 гимназии так же увидели и выступление ОМОНа. Сотрудники полиции показали, как нужно защищаться от ударов ножа, палки, как задержать особо опасного преступника и уберечь себя от нападений.

Как только закончится учебный год, блюстители порядка будут проводить такие уроки в летних детских лагерях.