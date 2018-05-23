Школьница сорвалась с высоты 5 этажа, пытаясь выйти на улицу

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, девочку доставили в медицинское учреждение с множественными переломами.

Правоохранители выяснили, что школьница сорвалась с высоты пятого этажа, спускаясь по веревке из вещей, чтобы отправиться на ночную прогулку. Мать девочки была категорически против того, чтобы дочь отправилась гулять в столь позднее время, поэтому школьница решила таким образом выбраться из дома. Она упала на бетонный козырек подъезда и получила множественные переломы.

Инспекторы ПДН привлекли мать девочки по ч. 1 ст. 5. 35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», женщина выплатит штраф в размере 500 рублей. Со школьницей была проведена профилактическая беседа о недопустимости такого поведения.