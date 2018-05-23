Ещё
В Югорске прошел тотальный диктант по правилам дорожного движения
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Югорске прошел тотальный диктант по правилам дорожного движения 

АиФ Югра 6 часов назад
Фото: АиФ Югра
Задания включали в себя вопросы по знанию дорожного движения не только для пассажиров, но и для пешеходов.
Все участники серьезно отнеслись к данному тестированию. До начала проверки знаний инспектор по пропаганде БДД провел небольшой инструктаж. А также заострил внимание на изменениях в ППД. Вопросы включали в себя правила безопасности при управлении веломототехникой, знания дорожных знаков, сигналы регулировщика и многие другие.
Самых лучших участников наградили грамотами и подарили светоотражающие жилеты. Сотрудники Госавтоинспекции и педагоги сделали вывод: участники знают правила, но для лучшего закрепления ППД нужно устраивать такие тестирования регулярно.
Напомним, что это не единственная проверка знаний ПДД в Югре. Недавно проходила акция «Безопасные каникулы в Югре». Она нацелена на обеспечение безопасности несовершеннолетних.
В рамках мероприятия, служащие Госавтоинспекции проходили проверки на наличие удерживающих средств при перевозке детей. А также были проведены занятия в игровой форме по правилам дорожного движения и беседы о важности соблюдения мер безопасности на улиц.
АиФ Югра: последние новости
Машина времени. Как раритетные «Победы» из Югры преодолели 10 000 км В Сургуте неизвестный выстрелил в девушку из пневматического оружия В Сургуте мужчина забил женщину насмерть, доказывая свою правоту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги92
Гаишников заставили штрафовать своих39
Как быстро выехать, если заблокировали авто
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП19
VW Teramont: кажется, мы не с того начали1
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:42
Крупное ДТП со скорой произошло на Кутузовском проспекте
ДТП Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение