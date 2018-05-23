В Югорске прошел тотальный диктант по правилам дорожного движения

Задания включали в себя вопросы по знанию дорожного движения не только для пассажиров, но и для пешеходов.

Все участники серьезно отнеслись к данному тестированию. До начала проверки знаний инспектор по пропаганде БДД провел небольшой инструктаж. А также заострил внимание на изменениях в ППД. Вопросы включали в себя правила безопасности при управлении веломототехникой, знания дорожных знаков, сигналы регулировщика и многие другие.

Самых лучших участников наградили грамотами и подарили светоотражающие жилеты. Сотрудники Госавтоинспекции и педагоги сделали вывод: участники знают правила, но для лучшего закрепления ППД нужно устраивать такие тестирования регулярно.

Напомним, что это не единственная проверка знаний ПДД в Югре. Недавно проходила акция «Безопасные каникулы в Югре». Она нацелена на обеспечение безопасности несовершеннолетних.

В рамках мероприятия, служащие Госавтоинспекции проходили проверки на наличие удерживающих средств при перевозке детей. А также были проведены занятия в игровой форме по правилам дорожного движения и беседы о важности соблюдения мер безопасности на улиц.