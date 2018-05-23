«Лада»: почему за границей так стали называть «Жигули»

Больше сорока лет назад тольяттинский ВАЗ-2101 в результате объявленного в прессе всесоюзного конкурса получил мелодичное название «Жигули». У русского человека оно ассоциируется с прекрасными Жигулевскими горами на берегу Волги, где расположен одноименный заповедник.

Переименование для заграничного покупателя

Увы, для одной части иностранцев слово «Жигули» практически не произносимо, для другой — ассоциируется только со словом «жиголо», в связи с чем имеет крайне негативный подтекст. Выпустить автомобиль с таким уничижительным «прозвищем» на международный рынок значило заранее обречь предприятие на крах. Едва ли добропорядочная итальянская или болгарская семья стала бы покупать себе «Жиголо» в качестве семейного авто.

В связи с этим управлением завода в Тольятти было решило переименовать ВАЗ-2101 в « LADA ». Название благозвучно, никаких неприятных ассоциаций не вызывает и легко произносимо для абсолютного большинства иностранных покупателей. Да и для русского уха оно звучит очень приятно.

Новое название оказалось настолько удачным, что прочно прижилось и на внешнем, и на внутреннем рынках. Сейчас все продукты автозавода называются LADA. К общему названию только прибавляется наименование конкретной модели: « LADA Priora », « LADA Granta » и так далее.

А как у них?

Проблема сложностей трактовки одного названия в разных языках периодически возникает у абсолютно всех торговых марок, которые выпускают продукцию для международной продажи. Этот вопрос специально изучается маркетологами, дабы не допустить возникновения досадных недоразумений, которые могут иметь удручающие последствия для бизнеса.

Широко известна история с японским внедорожником « Mitsubishi Pajero ». Несмотря на шикарные характеристики автомобиля в Испании и других испаноязычных странах он почему-то совсем не пользовался спросом. Тогда маркетологи компании-производителя провели небольшое исследование и выяснили причину такого игнорирования.

Оказалось, что для испаноязычных граждан планеты слово «pajero» звучит как «пахеро», что обозначает «онанист». Автомобиль был срочно переименован в « Mitsubishi Montero » и наконец начал пользоваться спросом у испанцев. [С-BLOCK]

Еще один пример таких досадных промахов, влекущих за собой многомиллионные убытки, — название «Тoyota МR2» другого японского автогранда. Несмотря на, казалось бы, безобидную аббревиатуру МR2 для слуха французов название спортивного авто звучало крайне неприятно. Во Франции оно произносится как «merde», что значит «фекалии». Ни один француз даже мысли не допускал держать такую машинку в своем гараже.

Название — дело тонкое. Прежде, чем выпускать какой-нибудь продукт на международный рынок, следует очень хорошо изучить языковые особенности разных народов.