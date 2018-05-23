Когда в городе будут дороги? В мегаполисе контролируют программу «БКД»

По гладеньким дорожкам. Главное — чтобы дороги ремонтировали качественно и в срок

Новосибирская область входит в число 36 регионов — участников приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Уже второй год НСО получает миллиард федеральных рублей на восстановление автомагистралей.

Защитить пешеходов

Игорь Астахов и Анатолий Костылевский побывали на объектах в Новосибирске, где кипит работа. На участке Красного проспекта от ул. Писарева до ул. М. Горького рабочие ликвидируют два места концентрации ДТП: на пересечении Красного проспекта с ул. Орджоникидзе и пересечении этого же проспекта с ул. Достоевского. Здесь часто случаются наезды на пешеходов и столкновения. Чтобы этого избежать, инженеры приняли проектное решение, исключающее выход пешеходов на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

На ул. Немировича-Данченко ремонтируют полтора километра дороги от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Станиславского. Уже сделали 40% всего объёма. Дорогу и тротуары покрывают щебёночно-мастичным асфальтобетоном, меняют бордюры, ставят новые светофоры и дорожные знаки.

Светлана Сидорова живёт на ул. Немировича-Данченко. Она очень радуется отремонтированным тротуарам: «Теперь асфальт идеально ровный — без трещин и выбоин. А раньше пешеходная дорожка была в таком состоянии, что пройти без риска травмироваться было невозможно».

Игорь Астахов высказал ряд замечаний в адрес мэрии г. Новосибирска по технологии ремонта дорог в городе и обозначил предложения по ремонту, в частности Красного проспекта. Он призвал новосибирских дорожников соблюдать культуру производства и применять технологии выпиливания, а не выламывания бордюрного камня — разломанный асфальт создаёт неудобства для пешеходов.

Акцент — на качестве

Анатолий Костылевский назвал ключевые цифры проекта «Безо-пасные и качественные дороги» 2018 года в Новосибирской области. В общей сложности регион получил 2,4 млрд руб. На эти деньги в НСО планируют отремонтировать 54 объекта на автодорогах межмуниципального и регионального значения, а также в городах Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь, р. п. Кольцово.

Врио министра рассказал о результатах проверок на объектах, которые ремонтировали в прошлом году. На некоторых из них выявили дефекты дорожного полотна в результате нарушения технологии и недобросовестной работы подрядчиков, обнаружили и другие недостатки. «Мэрии Новосибирска как заказчику необходимо принять меры к тому, чтобы по контрактам 2017 года недостатки были устранены в кратчайшие сроки за счёт подрядчиков. По объектам 2018 года необходимо соблюдать сроки и усилить контроль за качеством работ, подходить к работам комплексно — такую задачу поставил глава области Андрей Травников», — сказал Анатолий Костылевский.

Новосибирску по просьбе мэрии в этом году из регионального бюджета выделили дополнительные средства на ремонт городских дорог. Инициатором этого решения выступил Андрей Травников. Кроме того, по инициативе главы региона на ремонт сельских дорог за пределами Новосибирской агломерации дополнительно направили 1,5 млрд руб.