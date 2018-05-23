«Я паркуюсь как…»: подборка безнаказанных екатеринбургских гряземесов

В тёплое время года более половины присланных на E1.RU фотографий автохамов — гряземесы. Их количество не только не сокращается, но и постепенно увеличивается. Причина проста — наказания за такую стоянку фактически нет. Много лет говорят о борьбе с такими водителями — и ситуация меняется, но только в худшую сторону.

Областные законодатели уже несколько раз пробовали ввести штрафы — от 1 до 5 тысяч рублей. Первую версию довольно быстро признали незаконной. Дело в том, что в том варианте закона прямо было прописано, что машины парковать на газонах нельзя. Суд указал, что штрафы для автомобилистов могут вводить только на федеральном уровне.

В июле прошлого года областные депутаты были вынуждены отменить штрафы для гряземесов. В итоге так получилось, что всё лето нарушители могли спокойно ставить машины на газонах, так как даже минимальной угрозы штрафа за это не стало.

Ближе к концу осени 2017-го Заксобрание приняло новый закон о штрафах. Депутаты преподносили его как большую победу над автохамами. Говорилось, что после судебной отмены штрафов были сделаны нужные выводы, а потому у квартальных появился реальный инструмент для наказания гряземесов. И даже представитель областной прокуратуры на том, казалось, историческом заседании заверил всех, что поводов для оспаривания нет.

Формулировки в законе сделали витиеватыми, чтобы избежать пересечения с КоАП:

«Нахождение механических транспортных средств на территориях объектов благоустройства, специально не предназначенных для этих целей, за исключением нахождения механических транспортных средств на территориях объектов благоустройства в целях осуществления работ по содержанию объектов благоустройства и их отдельных элементов, — влечёт наложение административного штрафа».

Но эксперты E1.RU в один голос заявили — от перемены формулировок суть не изменилась.

— Никто не спорит с тем, что стоянка на газоне — это плохо. Но наказывать надо законно. А то, каким путём идут местные законотворцы в попытках эти наказания ввести, — это гораздо большая жесть, ей-богу, — резюмировал Дмитрий Ларионов

Как только появился первый оштрафованный, юристы подали в областной суд иск об отмене закона. Во время заседания выяснилось много любопытного. К примеру, штрафы полагалось выписывать тем, кто оставил транспортное средство на объекте благоустройства. Но в каждом областном городе свои правила.

— Получилось так, что в Нижнем Тагиле ваш любимый газон не внесён в перечень объектов благоустройства. И вы не сможете меня привлечь за стоянку на нём. В Екатеринбурге же ситуация обратная. Как так может быть? — спрашивал у судьи юрист Алексей Доровских, который представлял интересы оштрафованного.

Ответчики — представители Заксобрания, губернатора и прокуратуры — внятных аргументов привести не смогли. В итоге суд вновь отменил закон.

Пока он продолжает действовать, так как последнее слово должен сказать Верховный суд. В прошлый раз он поддержал решение областной инстанции, а потому велики шансы, что то же случится и в этот раз.

Получается, что уже с июля наказания за парковку на газонах не будет — гряземесы смогут стоять там совершенно бесплатно.

Так что остаётся ждать, что проблемой гряземесов заинтересуются депутаты Госдумы . Ещё осенью прошлого года они рассмотрели закон о штрафах, но только в первом чтении. И забыли про него. Пока безусловную победу одерживают нарушители.

Впрочем, до конца июня жаловаться на гряземесов нужно через электронную приемную на сайте администрации. Может, хоть кого-то оштрафуют. Подать заявление на нарушителей, которые оставляют машины на тротуаре, под запрещающим знаком, на местах для инвалидов, можно через специальную форму на сайте областного главка.

Также присылайте фото автохамов на электронную почту parkovka@e1.ru (обязательно указывайте дату и место съемки).

Ещё фотографии гряземесов

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