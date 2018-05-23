В рамках проекта «Я в безопасности» сотрудники полиции организовали для будущих журналистов пресс-тур в Управление ГИБДД Томской области

Целью проекта «Я в безопасности» является формирование навыков и моделей безопасного поведения у несовершеннолетних посредством обучения использованию приобретенных знаний на практике и адекватному реагированию в случаях возникновения критических ситуаций.

Будущие журналисты побывали в подразделениях Госавтоинспекции, увидели, как работают сотрудники управления ГИБДД, дежурной части и отдельного батальона дорожно-патрульной службы. В экзаменационном подразделении первокурсники смогли проверить свои знания и стать настоящими кандидатами в водители. Специально для студентов полицейские организовали выставку спецсредств и приборов, используемых при несении службы сотрудниками дорожно-патрульной службы. Особый интерес у участников мероприятия вызвали экспонаты комнаты-музея ГАИ-ГИБДД.

Такого рода мероприятие — это опыт, который позволил будущим журналистам по-другому увидеть работу полицейских. Для сотрудников Госавтоинспекции подобная форма взаимодействия с молодежью эффективна в деле укрепления правопорядка на дорогах региона и профилактики дорожно-транспортных происшествий.

Завершая встречу, участники пресс-тура и сотрудники полиции договорились о проведении совместных профилактических мероприятий.