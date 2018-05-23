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На военных сборах скончался десятиклассник
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На военных сборах скончался десятиклассник 

ТВ-МИГ 5 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса oreninform.ru  Уже второй школьник 33 региона умирает этой весной во время проведения военных сборов. В марте мы сообщали о трагической гибели 17-летнего школьника из Суздаля Данилы Белана. Напомним, что организаторы Суворовско-Ушаковских военно-патриотических сборов изрядно накачались спиртным, после чего пьяных взрослых повез на автомобиле одиннадцатиклассник, который погиб в автокатастрофе.
Только после вмешательства прокуратуры Следственным комитетом по Владимирской области было возбуждено уголовной дело по статье «Халатность», однако руководитель школы, допустивший пьянку и ранее судимый «воспитатель», передавший подростку управление машиной, до сих пор разгуливают по Суздалю и, похоже, и не чувствуют за собой никакой вины.
А вчера трагедия произошла в одной из воинских частей, где состоялись сборы будущих призывников, на которые съехались десятиклассники со всей области.
Вчера ребята бежали кросс на дистанцию один километр, во время которого один из членов сборной Гусь-Хрустального упал и умер в считанные секунды, вероятно — от внезапной остановки сердца.
— Все справки о здоровье старшеклассника были переданы организаторам, никаких проблем и отклонений по состоянию здоровья у него прежде не наблюдалось, — прокомментировала и.о. старшего помощника руководителя регионального Следкома Мария Серова. — Сегодня после обеда будет произведено вскрытие и ближе к вечеру после проведения экспертизы будет установлена причина смерти школьника.
Расследовать обстоятельства смерти подростка будет военный следственный отдел СКР, поскольку несовершеннолетний скончался на территории воинской части. Мы будем следить за развитием событий.
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