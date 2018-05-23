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Дачные автобусы перевезли уже 110 000 волгоградцев
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Дачные автобусы перевезли уже 110 000 волгоградцев 

АиФ Волгоград 5 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
За первый месяц работы пассажиропоток на дачных автобусах Волгограда составил 110 000 человек.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, за 20 дней мая количество перевезенных пассажиров по сравнению с аналогичным периодом в апреле увеличилось в два раза. Самым популярным маршрутом стал №50э «Обувная фабрика» — «Дачи „Автотранспортник“, за месяц им воспользовались 16 500 человек.
Напомним, традиционно дачные автобусы в Волгограде начинают ездить по городу с 15 апреля. В 2018 году перевозки стартовали на несколько дней раньше. Первые автобусы вышли на линию уже 11 апреля. В общей сложности в городе насчитывается 12 дачных маршрутов. Расписание и интервал движения автобусов остались без изменений. В них действуют льготные и общегражданские проездные на основе „Волны“.
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