Березники снова пережили крупную коммунальную аварию

Жители города Березники в Прикамье пережили очередную коммунальную аварию, которые уже многие успели окрестить «черным вторником».

С шести вечера 22 мая в городе начались перебои с электроснабжением, на улицах погасли светофоры и остановилось движение троллейбусов. Без света остались не только дома местных жителей, но и социальные объекты, сообщает « УралПолит . Ru».

В местных социальных сетях пользователи пишут, что телефоны экстренных служб фактически были недоступны. Отметим, что на сайте администрации Березников вообще нет информации о ЧП и принятых чиновниками мер. В случившемся, тем не менее, винят мэра Сергея Дьякова

Напомним, что Березники — город для Прикамья в плане возникновения чрезвычайных ситуация знаковый. В 2010 году под ж/д путями, примыкающими к промплощадкам Березниковского шахтостроительного управления и Первого рудоуправления ОАО «Уралкалий» , произошел провал грунта. Позднее в образовавшийся провал упал вагон грузового поезда, пострадавших и жертв среди населения удалось избежать.

В феврале 2018 года появилась информация о новом оседании.

ГУ МЧС по региону пояснили, что последствия коммунальной аварии, которая так перепугала горожан, устраняются. Накануне в главке людям не рекомендовали выходить из дома из-за ураганного ветра. Пользователи сети отмечают, что действительно «шифер летел с крыш».