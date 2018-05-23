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Березники снова пережили крупную коммунальную аварию
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Березники снова пережили крупную коммунальную аварию 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители города Березники в Прикамье пережили очередную коммунальную аварию, которые уже многие успели окрестить «черным вторником».
С шести вечера 22 мая в городе начались перебои с электроснабжением, на улицах погасли светофоры и остановилось движение троллейбусов. Без света остались не только дома местных жителей, но и социальные объекты, сообщает «УралПолит. Ru».
В местных социальных сетях пользователи пишут, что телефоны экстренных служб фактически были недоступны. Отметим, что на сайте администрации Березников вообще нет информации о ЧП и принятых чиновниками мер. В случившемся, тем не менее, винят мэра Сергея Дьякова.
Напомним, что Березники — город для Прикамья в плане возникновения чрезвычайных ситуация знаковый. В 2010 году под ж/д путями, примыкающими к промплощадкам Березниковского шахтостроительного управления и Первого рудоуправления ОАО «Уралкалий», произошел провал грунта. Позднее в образовавшийся провал упал вагон грузового поезда, пострадавших и жертв среди населения удалось избежать.
В феврале 2018 года появилась информация о новом оседании.
В ГУ МЧС по региону пояснили, что последствия коммунальной аварии, которая так перепугала горожан, устраняются. Накануне в главке людям не рекомендовали выходить из дома из-за ураганного ветра. Пользователи сети отмечают, что действительно «шифер летел с крыш».
«ФедералПресс» будет следить за развитием событий.
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