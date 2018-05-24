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Верховный суд проверил правильность трактовки термина «перекресток»
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Верховный суд проверил правильность трактовки термина «перекресток» 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В российских правилах дорожного движения не нашли противоречий Венской конвенции.
Верховный суд рассмотрел заявление жительницы Воронежа, которую ранее оштрафовали за парковку в зоне действия запрещающего знака. Автобилистка думала, что припарковалась по правилам, так как проехала перекресток. Однако это оказалось не пересечение двух дорог, а выезд с прилегающей территории, после которой знак «Парковка запрещена» продолжал действовать.
Напомним, женщина обратилась в ВС с просьбой привести российские правила дорожного движения в соответствие с Венской конвенцией и признать термин «перекресток» частично недействующим. Так, согласно общепринятым стандартам, пересечение любых дорог считается перекрестком, после которого действие запрещающих знаков прекращается. А в российских ПДД знак перестает действовать только в случае, если пересекаются дороги, которые являются «обустроенными или приспособленными и используемые для движения полосами земли либо поверхностями искусственного сооружения».
В ходе судебного заседания представитель МВД напомнил, что Венская конвенция не запрещает использовать в национальных ПДД какие-либо дополнения к терминологии. В Генпрокуратуре также заявили, что ставить вопрос о правовой неопределенности этой части ПДД нет оснований, «норма абсолютно ясная».
Выслушав все стороны, Верховный суд вынес решение: российские правила не противоречат конвенции и изменены не будут. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Фото: АГН «Москва» / Любимов Андрей
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