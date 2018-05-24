Верховный суд проверил правильность трактовки термина «перекресток»

В российских правилах дорожного движения не нашли противоречий Венской конвенции.

Верховный суд рассмотрел заявление жительницы Воронежа, которую ранее оштрафовали за парковку в зоне действия запрещающего знака. Автобилистка думала, что припарковалась по правилам, так как проехала перекресток. Однако это оказалось не пересечение двух дорог, а выезд с прилегающей территории, после которой знак «Парковка запрещена» продолжал действовать.

Напомним, женщина обратилась в ВС с просьбой привести российские правила дорожного движения в соответствие с Венской конвенцией и признать термин «перекресток» частично недействующим. Так, согласно общепринятым стандартам, пересечение любых дорог считается перекрестком, после которого действие запрещающих знаков прекращается. А в российских ПДД знак перестает действовать только в случае, если пересекаются дороги, которые являются «обустроенными или приспособленными и используемые для движения полосами земли либо поверхностями искусственного сооружения».

В ходе судебного заседания представитель МВД напомнил, что Венская конвенция не запрещает использовать в национальных ПДД какие-либо дополнения к терминологии. В Генпрокуратуре также заявили, что ставить вопрос о правовой неопределенности этой части ПДД нет оснований, «норма абсолютно ясная».

Выслушав все стороны, Верховный суд вынес решение: российские правила не противоречат конвенции и изменены не будут. Об этом сообщает газета «Коммерсант».