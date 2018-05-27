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Активисты ОНФ подвергли сомнению качество дорожных работ в Воронеже
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Активисты ОНФ подвергли сомнению качество дорожных работ в Воронеже 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Активисты Общероссийского народного фронта в Воронежской области обратили внимание властей на недостатки в ремонте дорог.
Так, общественники выявили использование неподходящих материалов, неоправданное сокращение сметных расчетов и ряд других проблем, влияющих на качество дорожных работ. Соответствующее обращение активисты ОНФ направили в региональное правительство.
Воронежские активисты ОНФ проанализировали торги на ремонт дорог общего пользования и провели мониторинг качества дорожных работ. Первое, на что они обратили внимание, — закладка в сметы известкового щебня. Особенно данная проблема характерна для Воронежа. Она возникла, когда появился дефицит гранитного щебня, поэтому муниципалитеты начали закладывать в сметы известковый.
«Известковый щебень по прочности значительно уступает гранитному. Его можно использовать далеко не при всех видах работ», — подчеркнул член регионального штаба ОНФ Игорь Яковлев.
Иллюстрацией проблем может служить укладка асфальта на улице Садовое кольцо в микрорайоне Тепличном. В низинных местах слой известковой щебенки под воздействием влаги размягчился, асфальт потрескался. При этом, по словам Яковлева, в низком качестве ремонта обвинили исполнителя работ, хотя риски были заложены в контракте.
Муниципалитеты также сокращают сметы работ, оставляя в них одну-две позиции. Многие контракты на ремонт сельских дорог предусматривают лишь отсыпку щебнем. В сметы не закладывают устройство земляного корыта и уплотненной песчаной подушки. Строители вынуждены сыпать щебень в чернозем, который быстро его поглощает. Подобные проблемы возникали на улице Набережной села Моховое, на улице Прудной села Софьинка, на улице Ленина села Бродовое, улице Заречной села Васильевка.
В ряде случаев под видом ремонтных работ производилось строительство дорог. Так власти экономят на проектной документации, которая дает дорожникам более четкую информацию о технических параметрах работ. Отсутствие проектов приводит к необоснованным претензиям со стороны муниципалитетов. Подобные проблемы зафиксированы на улицах Комсомольской и Ленина в селе Ямное, на улице Заповедной микрорайона Краснолесный, на улице Октябрьской села Листопадовка.
«Повсеместное использование в Воронежской области известкового щебня при асфальтировании дорог общего пользования является очень тревожным сигналом. Параметры гигроскопичности и плотности этого материала не годятся для данного вида работ, в значительной мере сокращают срок эксплуатации обновленного дорожного покрытия», — рассказал член Центрального штаба Народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.
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