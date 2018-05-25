На «Дорогу жизни» пока нет денег

Активисты ОНФ вышли в очередной раз проконтролировать так называемые убитые дороги областного центра. Для этого выбрали несколько точек во Владимире, которые попали на «Карту убитых дорог». Сами граждане фотографируют или снимают видеоролики с плохими дорогами, а затем «заливают» их на специальный сайт, где посетители портала путём голосования определяют, какая из дорог наиболее «убитая».

Так в топ-10 вошла и улица Сперанского, которая появилась на карте Владимира сравнительно недавно. В этом году здесь должна была появиться транспортная развязка от улицы Нижняя Дуброва до улицы Василисина, но, увы, сроки вновь перенесли. К слову, местные жители называют этот путь «Дорогой жизни». Ещё в апреле мы сообщали, что альтернативный выезд из микрорайона 8-ЮЗ в центр Владимира отложили до 2021 года.

Активисты ОНФ отмечают, что им жаловались и автомобилисты и горожане, чтобы вопрос со строительством решился как можно скорее. «Мы будем настаивать, чтобы этот участок дороги был доделан в первую очередь. Это позволит разгрузить главную магистраль микрорайона — улицу Верхнюю Дуброву, а часть машин поехала бы по этой самой дороге. Естественно, уменьшился бы поток машин на „Дуброве“, а с ним бы и исчезла пробка, а люди бы добирались до центра города раза в два быстрее», — говорит Сергей Федяев, член регионального ОНФ.

Отметим, что летом прошлого года мэрия попросила компанию «Т Плюс» ускорить работы по переносу теплосетей на участке предполагаемого строительства новой дороги. Коммунальщики перенесли 64 метра магистральных и 110 метров разводящих тепловых сетей, потратив на это почти 30 миллионов рублей. То есть, по сути, свои обязательства «Т Плюс» выполнила, следующий шаг за мэрией. Но, как выяснилось на строительство небольшой перемычки необходимо более 20 миллионов рублей. Отыскать такие средства в бюджете города власти пока не сумели.

Однако на многих мобильных устройствах тот самый перешеек нанесён на карту города и даже некоторые водители умудряются въехать в гору на своих «ласточках». Сегодня, например, таксист, тоже пытался проехать по Сперанского и вырулить на Василисина, но вынуждены был развернуть свой автомобиль и поехать в объезд. Таксист сообщил, что ехал по навигатору и этот путь оказался на шесть минут быстрее. Остаётся ждать и надеется, что к 2021 году городские власти найдут необходимую сумму денег, чтобы наконец-то соединить две улицы.