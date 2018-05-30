ОНФ попросит организовать аудит сопровождения госзакупок по программе «Развитие образования»

Тендер на выполнение части работ по сопровождению и мониторингу закупок госпрограммы «Развитие образования» бывшего Минобрнауки отдали на аутсорс компании без опыта участия в госзакупках, заявили активисты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки», передаёт пресс-служба структуры.

Антон Гетта. «Учитывая, что Министерство образования и науки разделяют на два отдельных ведомства, произойдут коррективы госпрограммы, которая предполагает мероприятия как для высшей школы, так и для средней школы», — отметил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы

Парламентарий обратил внимание, что компании после ведомственных реорганизаций предстоит вести кооперацию сразу с двумя министерствами, а передача на аутсорс работ по образовательной госпрограмме может привести к неэффективному использованию средств федерального бюджета.

«Мы обратимся в Счётную палату России с просьбой провести проверку необходимости передачи подобных услуг на аутсорс. А также проанализировать подобные контракты, где заказчики тратят бюджет на выполнение работ, которые могут делать своими силами», — заявил Гетта.

«Сэкономленные средства можно будет направить на развитие образование в соответствии с новым «майским указом» Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина », — добавил активист проекта «За честные закупки» Борис Пивовар.

Минобразования России ранее провело открытый конкурс с начальной максимальной ценой более 195,7 млн рублей. Закупка на экспертно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации госконтрактов проводилась в рамках реализации программы «Развитие образования». Согласно документам, организация будет следить, чтобы контракты соответствовали целям программы.

Минобразования признало победителем ООО «ТимБилд», у которого, по мнению активистов ОНФ, отсутствует опыт. Компания уменьшила стоимость до 147,7 млн рублей.