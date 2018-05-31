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ОНФ создаст публичный реестр аварийных школ
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ОНФ создаст публичный реестр аварийных школ 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) создаст публичный реестр аварийных школ на основе поступающих обращений граждан, а также результатов рейдов активистов, сообщил РИА Новости координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Климов.
"В рамках проекта «Народная оценка качества» эксперты ОНФ создадут публичный «Народный реестр аварийных школ», нуждающихся в ремонте или перестройке. Сформирован он будет на основе поступающих обращений граждан, а также результатов рейдов активистов народного фронта в 2018 году", — сказал Климов агентству.
Планируется, что по наиболее проблемным объектам из этого реестра ОНФ представит информацию министерству просвещения РФ, а также обратится в соответствующие органы власти и местного самоуправления в регионах.
"Первые промежуточные результаты показали — проблем, относящихся именно к условиям, в которых учатся дети, более чем достаточно — это касается и вопросов санитарной безопасности, и технического состояния школ. Так, согласно апрельскому отчету фронтовиков, в половине образовательных учреждений (53% из 424 школ) здания школ находятся в очень плохом состоянии: протекает крыша, на стенах — сырость и грибок, помещения нуждаются в ремонте и замене инженерных коммуникаций", — отметил Климов.
Он подчеркнул, что существует серьезный износ и старение фонда учреждений общего образования.
"Наши рейды показывают, что по некоторым объектам (хотя бы точечно), но нужно принимать меры немедленно. Последствия такого «авось» могут быть страшными. Конечно, бюджет не безграничен. И мы понимаем, что образование, как и другие соцсферы на «сухом пайке». Однако руководители должны уметь грамотно расставлять приоритеты", — пояснил Климов.
Координатор проекта ОНФ отметил, что баллы, которые сейчас школы получают в системе независимой оценке качества, зачастую не выявляют такие проблемы и не сигнализируют о реальной опасности. Такая оценка носит в основном общий характер или остается без внимания, полагает он.
"По поступающим обращениям региональный актив ОНФ проведет соответствующие проверки. Сообщайте, по какой причине состояние классов вашей школы, ее коридоров, здания, спортивной площадки вызывает беспокойство. Будем разбираться! Конечно, мы понимаем, что в ремонте нуждается огромное количество образовательных учреждений. Поэтому в первую очередь в реестр попадут объекты в аварийном состоянии и реально опасные для нахождения там детей", — заключил Климов.
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