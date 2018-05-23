«Убитые» дороги Новосибирска проверил ОНФ

«Люди не видят, что можно повлиять на ситуацию»

Большой рейд по «убитым» дорогам Новосибирска провели активисты Общероссийского народного фронта 23 мая. Общественники проверили объекты, набравшие наибольшее количество баллов на «Карте убитых дорог» Проект запустили чуть больше года назад, за это время неравнодушные горожане нанесли на карту более 160 участков дорог, нуждающихся в ремонте.

Рейд стартовал на ул. Учительской. Далее маршрут лежит на Кирпичную горку, ул. Пролетарскую и Титова. Как поясняют активисты ОНФ, голосование в Новосибирске идет не так хорошо, как хотелось бы. За самую «убитую» улицу города (ул. Кирпичная горка) новосибирцы отдали всего 50 голосов. Это очень мало для города-миллионника.

Александр Васильев. — «Карта убитых дорог» в регионах работает хорошо тогда, когда со стороны администрации есть положительный отклик. Люди обратились и видят, что их дороги отремонтировали или поставили в план. Здесь такой работы не происходит, и когда люди не видят, что можно повлиять на ситуацию, у них просто опускаются руки. Пока мы не видим того уровня работы, который наблюдаем в других регионах, — поясняет координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы

Столичная инспекция в городе уже четвертый день. За это время общественники посмотрели дороги, которые были отремонтированы за последние четыре года. Это улица Мичурина, Ядринцевская, Семьи Шамшиных, Октябрьская, Ленина, Советская, Вокзальная магистраль, Димитрова, Нарымская, Крылова, Достоевского и другие. Основные замечания — разрушения у люков; как правило, люк вырезан, но не заделан, и происходит разрушение кромки.

Встречаются просаженные люки, есть разрушения верхнего слоя покрытия и трещины. Пока еще это не ямы, но со временем дорожное полотно будет все больше приходить в упадок.

Поэтому лучше провести ремонт сейчас, в рамках гарантийных обязательств, чем потом тратить бюджетные деньги.

Дорожники «делят шкурку»

Инспекцию ОНФ сопровождал начальник ГУБО мэрии Новосибирска Юрий Сердюк . На вопрос, почему городские дороги в таком состоянии, он рассказывает сказку про шкурку и семь шапок.

— Мы ремонтируем наши дороги настолько, насколько нам позволяет наш бюджет, — комментирует ситуацию Юрий Сердюк. — Вы знаете старую сказку про шкурку и семь шапок? Можно из этой шкурки сделать одну большую шапку, можно две поменьше, можно семь маленьких. Но шкурка одна, и как вы ее не делите, больше из нее не сделаешь. Шкурка — это наш бюджет, насколько и в каких объемах ремонтировать дороги он нам позволяет, настолько мы и делаем.

Впрочем, общественники возражают, что проще и дешевле ремонтировать маленькую ямку, чем позволять им вырасти до огромных размеров. Почему не соблюдается межремонтный срок? Начальник новосибирского ГУБО тоже согласен, что маленькую ямку дешевле отремонтировать, чем большую, но на ямочный ремонт на 2018 год есть деньги только на 40 тысяч кв. метров. В переводе на рубли это около 30 млн Много жалоб у дорожников на погоду и дожди, которые тоже затрудняют ремонтные работы. Оказывается, инфракрасные разогреватели, которые отлично позволяют укладывать асфальт под снег, не позволяют делать ту же самую работу в дождь.

Жалобы продолжают идти

На сайте «Карты убитых дорог» новосибирцы прилагают к отмеченным участкам фото и свои комментарии. Например, жизнеописание ямы на Гусинобродском шоссе:

«Данная яма образовалась несколько лет. Она периодически латается. В этом году появилась опять в конце февраля и доросла до такого размера (снимок сделан 19.04.2018). В яме находится пачка от сигарет, чтобы была возможность понять, какая глубина и размер этой ямы. Если туда попасть на скорости 60 км/час, то колеса точно не будет. А рядом остановка общественного транспорта, могут пострадать люди», — написал Александр С.

На следующий день Александр оставил комментарий, что яму засыпали щебнем. Должно быть, мэрия все-таки просматривает сообщения на сайте проекта «Карта убитых дорог», но надолго ли хватить такого ремонта?

Заявки и фото продолжают приходить:

21 мая от Игоря Б. : «Тайгинская улица — на перекрестке ямы создают помехи для транспорта, идущего в город и из города, из-за чего образовываются большие пробки».

17 мая от Александра С. : «Волочаевская улица — в этом году уже был ямочный ремонт, но яма снова на месте. Поскольку занимает всю ширину правой полосы, маневрирование происходит через пешеходный тротуар. Перекресток оживленный — рядом расположена школа».

16 мая от Галины Г. : «Ул. Фрунзе, 59/1 — глубокие, до 20 см, выбоины наблюдаются на каждом квадрате дороги. Неоднократно обращались в Администрацию Дзержинского района о благоустройстве дорог, ведущих к дому по ул. Фрунзе, 61. Получили ответ о запланированном сроке работ в 2020 году. Это абсолютно недопустимо, состояние дорог критическое уже сегодня, тротуары отсутствуют. Крик души!»

По итогам рейда администрация города должна будет учесть все замечания общественников, устранить недостатки, а также сделать открытой информацию о планируемом ремонте дорог. Активисты Общероссийского народного фронта уверены, что проект «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» позволит изменить дорожную политику в регионах, а сайт www.dorogi-onf.ru будет использоваться органами власти для оперативного устранения нарушений.