В Москве рассказали о новом бренде автомобилей из линейки «Кортежа» — Aurus

На церемонии официальной презентации бренда, состоявшейся в среду, 23 мая, Мантуров напомнил, что при участии НАМИ со стороны государства (75%) и «Соллерса» (25%) в качестве частного соинвестора было создано совместное предприятие «Аурус», руководителем которой и был назначен Франц Хильгерт. При этом, как заявил министр, на первом этапе, по мере развития бренда, «одна из основных задач, которые мы перед собой ставим — чтобы мы постепенно уходили от слова „Кортеж“ и даже профессионального термина „ЕМП“.

Вместе с тем глава Минпромторга отметил, что лимузины „не будут производиться тысячами — это десятки, может быть, сотни“, а общие объемы производства на начальном этапе будут ограничены мощностью площадки в НАМИ, где и будет запущен выпуск автомобилей бренда.

»До 200 машин, если очень поднапрячься — то 220-250 машин разных типов можно производить на площадке НАМИ, как производственной составляющей, не только инженерно-технической. Но у нас при этом есть готовность и подтверждение от наших партнеров, компании «Соллерс» — в части предоставления мощностей на своих индустриальных площадках, их несколько. Это, в первую очередь, Ульяновск и Набережные Челны, где могут быть использованы мощности по наращиванию тех моделей, тех модификаций, где потребуется подключиться уже индустриальному партнеру по увеличению объемов производства», — пояснил министр.

По его словам, объемы производства седанов — «это точно сотни», а основным, массовым продуктом будет внедорожник Aurus.

Комментируя процесс создания внедорожника, глава Минпромторга отметил, что НАМИ в партнерстве с «Соллерсом» «пока находятся на базовом этапе».

В свою очередь владелец «Соллерса» Вадим Швецов назвал участие в проекте большим вызовом и возможностью для своей компании, напомнив, что Sollers исторически

занимался массовыми брендами, но никогда не входил в люксовый сегмент рынка. При этом, по его словам, сотрудничество с НАМИ открывает компании доступ к новым технологиям.

При этом Швецов подчеркнул, что бренд Aurus является «люксовым», его автомобили будут делаться индивидуально и под заказ, а основой его продвижения будет «цифровая платформа, на которой будет вся информация про бренд, про заказ, использование».

«Мы хотели бы ввести клубную систему будущих владельцев линейки Aurus. Это позволит нам более уверенно выйти на рынок, потому что мы бы хотели применить достаточно интересные бизнес-модели для продвижения бренда — например, долевое участие», — сказал гендиректор «Соллерса», приведя в пример долевое владение в бизнес-авиации.

По его словам, также существует идея, связанная с «подпиской». «То есть, через абонентскую плату клиент может эксплуатировать линейку автомобилей Aurus, не покупая его целиком», — пояснил он. При этом в полной мере будет существовать и возможность приобретения автомобилей.

В перспективе, по словам главы «Соллерса», клуб бренда «не будет только российским». «У нас очень много идей, связанных с экспортом этого продукта, потому что мы считаем, что в luxury-сегменте есть большая возможность для международной экспансии», — отметил, в частности, Швецов, не приведя подробностей.

По словам гендиректора СП Aurus Франца Хильгерта, стратегическими целями бренда Aurus является его запуск как глобального игрока, развитие коммерческой бизнес-платформы как для внутрироссийских, так и международных продаж и послепродажного обслуживания, а также выбор компании-продавца для России и отдельных внешних рынков с правосторонним движением. «Приоритетными регионами для нас станут Азия, арабские страны, Европа и Южная Америка, куда мы будем поэтапно выводить наши автомобили», — сказал он.

Мировая премьера автомобилей Aurus, по словам Хильгерта, состоится 29 августа на Московском международном автосалоне.