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Особенности современных бытовых швейных машин
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Особенности современных бытовых швейных машин 

BurdaStyle.ru 3 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Самые первые изменения коснулись конструкции челнока и возможности иглы перемещаться вправо-влево, благодаря чему швейная машинка перестала быть прямострочной, а стала выполнять зигзагообразную и другие более сложные строчки. Сегодня количество строчек ограничено лишь возможностями конкретной швейной машины к их выполнению, но, главное ограничение — это фантазия разработчиков при создании всё новых и новых версий и модификаций бытовых швейных машин.
Современные бытовые швейные машины будь-то механические или с компьютерным управлением обладают огромными возможностями, напичканы всевозможными фишками для удобства пользователя и разнообразным функционалом не только для шитья.
Жидкокристаллический сенсорный экран
На дисплее отображается меню с полным функционалом машины: все доступные операции, подсказки, инструкции, автоматические настройки. Общение происходит с помощью стилуса — специальной ручки.
Кнопка «Старт-стоп»: шитьё без педали
Возможность шитья без использования педали обеспечивается специальной кнопкой: чтобы начать шить или остановить машину надо нажать на неё. При подключённой педали эта кнопка автоматически отключается.
Высокая скорость
Самые быстрые бытовые швейные машины выполняют до 1500 стежков в минуту.
Встроенный верхний транспортёр ткани
Во время шитья скорость движения нижнего слоя ткани больше, чем скорость движения верхнего слоя, что может привести к смещению деталей относительно друг друга. Встроенный верхний транспортёр обеспечивает одновременную подачу обоих слоёв материала, как в промышленных швейных машинах, позволяя избежать смещения. Его можно включать и отключать по необходимости. Верхний транспортер облегчает работу не только с толстыми тканями и при простегивании нескольких слоёв одновременно, но и при шитье из сложных и деликатных тканей, таких, как шелк и шифон. А также, когда необходимо добиться идеального совпадения рисунка клетчатых или полосатых тканей.
Встроенный транспортер позволяет работать с любой лапкой, обеспечивая высокое качество строчки.
В дополнение к верхнему транспортёру предусмотрена функция максимального подъёма лапки для удобства работы с многослойными изделиями.
Обратный ход, закрепка и обрезка нитей
Функция обратного хода незаменима при выполнении закрепок, штопке, пришивании аппликаций. Автоматическая закрепка и функция обрезки нити позволяют не тратить время на выполнение этих операций вручную.
Направление строчки
Любая швейная машина выполняет прямую строчку вперёд. Некоторые имеют функцию обратной строчки. А самые продвинутые модели умеют шить поперёк!
Декоративные строчки
В силу своих технологических особенностей машины с механическим управлением имеют ограниченное количество строчек, так как не могут выполнять строчки сложной формы. Всевозможные орнаменты, фестончатые стежки, строчки с застилом гладью, крестиком, мережка, ажурные и широкие декоративные стежки, которые «рисуют» на ткани звёзды, цветы, вензеля по силам только машинам с компьютерным управлением. В таких машинах количество декоративных строчек может исчисляться на сотни.
Кроме того, такие машины обладают функцией модификации любой декоративной строчки путём изменения длины и ширины стежка. Есть модели, которые выполняют декоративные строчки в зеркальном отображении.
Некоторые модели швейно-вышивальных машин с компьютерным управлением позволяют создавать собственные декоративные строчки — достаточно просто нарисовать строчку на экране машины, а затем вышить ее!
Алфавит
Некоторые модели имеют в своём арсенале несколько алфавитов с возможностью форматирования. Функция встроенной памяти позволяет сохранять выбранные настройки, созданные комбинации букв и дизайны из букв и декоративных элементов.
Петли
Практически все электромеханические машины выполняют петли, как правило, в полуавтоматическом режиме в четыре приема без поворота ткани. Некоторые из них выполняют петлю автоматически в соответствии с размером пуговицы, с использованием специальной лапки для выметывания петель. Другие виды петель, например «с глазком», доступны только компьютеризированным швейным машинам. Они выполняют их исключительно в автоматическом режиме в соответствии с размером пуговицы либо с применением специальной лапки, либо, параметры петли задаются с помощью специального функционала.
Количество петель может варьироваться до 10 и более.
Распознавание ткани
Некоторые компьютерные машины имеют устройство, автоматически устанавливающее натяжение в зависимости от выбранной ткани и строчки.
В сложных машинах с компьютерным управлением предусмотрена автоматическая регулировка давления лапки на ткань и специальный контроль за его постоянством.
Автоматический регулятор усилия прокола иглы
Благодаря этому устройству современная швейная машина может бережно шить тонкие ткани и легко справляться с толстыми и грубыми многослойными швами, например, на джинсовой ткани.
Автоматический подъём и опускание иглы
Благодаря этой функции можно зафиксировать положение иглы во время остановки шитья в верхнем или нижнем положении. При этом не придется больше крутить маховик вручную, игла всегда будет сама останавливаться в том положении, которое вы задали.
Система помощи и подсказок «Швейный советник»
На экране отображаются текущие настройки машины. При выборе определённой швейной операции машина сама подскажет, какие необходимо выбрать настройки, лапку и иглу. Некоторые машины не позволяют выбрать чрезмерную ширину стежка для определённой строчки, не начинают шить при поднятой лапке, предупреждают о том, что нити на шпульке скоро закончатся. Самые сложные машины оснащены подробными короткими видео-инструкциями.
Автоматическая заправка верхней нити
Это полезное приспособление предназначено для облегчения заправки нити в иглу. Очень актуальная функция для тех, у кого плохое зрение.
Коленоподъёмник
Устройство, с помощью которого можно опускать и поднимать лапку без помощи рук.
Регулировка уровня прижимной лапки
Эта функция помогает проложить ровную строчку в местах, где толщина ткани неравномерна — при переходе с одного участка на другой участок в несколько швов, например, при шитье джинсов, или в том месте, где соединяются ткани разной плотности.
Вышивальный блок
Им оснащены все швейно-вышивальные машины. Такие машины могут похвастаться наличием автоматических программ для шитья, встроенными дизайнами для вышивки, строчкой в разных направлениях для квилтинга.
Фото: sewingmachinesplus.com
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