Особенности современных бытовых швейных машин

Самые первые изменения коснулись конструкции челнока и возможности иглы перемещаться вправо-влево, благодаря чему швейная машинка перестала быть прямострочной, а стала выполнять зигзагообразную и другие более сложные строчки. Сегодня количество строчек ограничено лишь возможностями конкретной швейной машины к их выполнению, но, главное ограничение — это фантазия разработчиков при создании всё новых и новых версий и модификаций бытовых швейных машин.

Современные бытовые швейные машины будь-то механические или с компьютерным управлением обладают огромными возможностями, напичканы всевозможными фишками для удобства пользователя и разнообразным функционалом не только для шитья.

Жидкокристаллический сенсорный экран

На дисплее отображается меню с полным функционалом машины: все доступные операции, подсказки, инструкции, автоматические настройки. Общение происходит с помощью стилуса — специальной ручки.

Кнопка «Старт-стоп»: шитьё без педали

Возможность шитья без использования педали обеспечивается специальной кнопкой: чтобы начать шить или остановить машину надо нажать на неё. При подключённой педали эта кнопка автоматически отключается.

Высокая скорость

Самые быстрые бытовые швейные машины выполняют до 1500 стежков в минуту.

Встроенный верхний транспортёр ткани

Во время шитья скорость движения нижнего слоя ткани больше, чем скорость движения верхнего слоя, что может привести к смещению деталей относительно друг друга. Встроенный верхний транспортёр обеспечивает одновременную подачу обоих слоёв материала, как в промышленных швейных машинах, позволяя избежать смещения. Его можно включать и отключать по необходимости. Верхний транспортер облегчает работу не только с толстыми тканями и при простегивании нескольких слоёв одновременно, но и при шитье из сложных и деликатных тканей, таких, как шелк и шифон. А также, когда необходимо добиться идеального совпадения рисунка клетчатых или полосатых тканей.

Встроенный транспортер позволяет работать с любой лапкой, обеспечивая высокое качество строчки.

В дополнение к верхнему транспортёру предусмотрена функция максимального подъёма лапки для удобства работы с многослойными изделиями.

Обратный ход, закрепка и обрезка нитей

Функция обратного хода незаменима при выполнении закрепок, штопке, пришивании аппликаций. Автоматическая закрепка и функция обрезки нити позволяют не тратить время на выполнение этих операций вручную.

Направление строчки

Любая швейная машина выполняет прямую строчку вперёд. Некоторые имеют функцию обратной строчки. А самые продвинутые модели умеют шить поперёк!

Декоративные строчки

В силу своих технологических особенностей машины с механическим управлением имеют ограниченное количество строчек, так как не могут выполнять строчки сложной формы. Всевозможные орнаменты, фестончатые стежки, строчки с застилом гладью, крестиком, мережка, ажурные и широкие декоративные стежки, которые «рисуют» на ткани звёзды, цветы, вензеля по силам только машинам с компьютерным управлением. В таких машинах количество декоративных строчек может исчисляться на сотни.

Кроме того, такие машины обладают функцией модификации любой декоративной строчки путём изменения длины и ширины стежка. Есть модели, которые выполняют декоративные строчки в зеркальном отображении.

Некоторые модели швейно-вышивальных машин с компьютерным управлением позволяют создавать собственные декоративные строчки — достаточно просто нарисовать строчку на экране машины, а затем вышить ее!

Алфавит

Некоторые модели имеют в своём арсенале несколько алфавитов с возможностью форматирования. Функция встроенной памяти позволяет сохранять выбранные настройки, созданные комбинации букв и дизайны из букв и декоративных элементов.

Петли

Практически все электромеханические машины выполняют петли, как правило, в полуавтоматическом режиме в четыре приема без поворота ткани. Некоторые из них выполняют петлю автоматически в соответствии с размером пуговицы, с использованием специальной лапки для выметывания петель. Другие виды петель, например «с глазком», доступны только компьютеризированным швейным машинам. Они выполняют их исключительно в автоматическом режиме в соответствии с размером пуговицы либо с применением специальной лапки, либо, параметры петли задаются с помощью специального функционала.

Количество петель может варьироваться до 10 и более.

Распознавание ткани

Некоторые компьютерные машины имеют устройство, автоматически устанавливающее натяжение в зависимости от выбранной ткани и строчки.

В сложных машинах с компьютерным управлением предусмотрена автоматическая регулировка давления лапки на ткань и специальный контроль за его постоянством.

Автоматический регулятор усилия прокола иглы

Благодаря этому устройству современная швейная машина может бережно шить тонкие ткани и легко справляться с толстыми и грубыми многослойными швами, например, на джинсовой ткани.

Автоматический подъём и опускание иглы

Благодаря этой функции можно зафиксировать положение иглы во время остановки шитья в верхнем или нижнем положении. При этом не придется больше крутить маховик вручную, игла всегда будет сама останавливаться в том положении, которое вы задали.

Система помощи и подсказок «Швейный советник»

На экране отображаются текущие настройки машины. При выборе определённой швейной операции машина сама подскажет, какие необходимо выбрать настройки, лапку и иглу. Некоторые машины не позволяют выбрать чрезмерную ширину стежка для определённой строчки, не начинают шить при поднятой лапке, предупреждают о том, что нити на шпульке скоро закончатся. Самые сложные машины оснащены подробными короткими видео-инструкциями.

Автоматическая заправка верхней нити

Это полезное приспособление предназначено для облегчения заправки нити в иглу. Очень актуальная функция для тех, у кого плохое зрение.

Коленоподъёмник

Устройство, с помощью которого можно опускать и поднимать лапку без помощи рук.

Регулировка уровня прижимной лапки

Эта функция помогает проложить ровную строчку в местах, где толщина ткани неравномерна — при переходе с одного участка на другой участок в несколько швов, например, при шитье джинсов, или в том месте, где соединяются ткани разной плотности.

Вышивальный блок

Им оснащены все швейно-вышивальные машины. Такие машины могут похвастаться наличием автоматических программ для шитья, встроенными дизайнами для вышивки, строчкой в разных направлениях для квилтинга.

Фото: sewingmachinesplus.com