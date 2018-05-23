В районе самарского ж/д-вокзала у автобусных маршрутов изменится путь движения 

№ 34, 240 вместо ул. Арцыбушевской и Красноармейской проследуют по ул. Мичурина, Чкалова, Агибалова (обратно по ул. Спортивной), Л. Толстого;
№ 53, 226 вместо ул. Красноармейской — по ул. Урицкого, Агибалова (обратно по ул. Спортивной), Л. Толстого;
№ 11 вместо ул. Красноармейской — по ул. Л. Толстого;
№ 13, 52, 56, 266 вместо ул. Красноармейской по ул. Урицкого, Агибалова (обратно по ул. Спортивной).
Ограничения движения не будут распространяться на спецтранспорт (полиция, Росгвардия, скорая помощь, пожарная охрана, центр медицины катастроф), автомобилей коммунальных, аварийных и ритуальных служб, дорожно-эксплуатационной техники и иной техники необходимой для ликвидации аварий. Также в зону ограничения сможет проехать транспорт имеющий свидетельство об аккредитации.
"Поступило более 6200 заявок на получение аккредитации. По 1800 отказано, так как собственники машин имеют свидетельство на собственность жилья, находящегося в зоне аккредитации, но нет регистрации по месту жительства", — привел данные первый заместитель главы Самары Владимир Василенко Владимир Василенко.