В районе самарского ж/д-вокзала у автобусных маршрутов изменится путь движения

№ 34, 240 вместо ул. Арцыбушевской и Красноармейской проследуют по ул. Мичурина, Чкалова, Агибалова (обратно по ул. Спортивной), Л. Толстого;

№ 53, 226 вместо ул. Красноармейской — по ул. Урицкого, Агибалова (обратно по ул. Спортивной), Л. Толстого;

№ 11 вместо ул. Красноармейской — по ул. Л. Толстого;

№ 13, 52, 56, 266 вместо ул. Красноармейской по ул. Урицкого, Агибалова (обратно по ул. Спортивной).

Ограничения движения не будут распространяться на спецтранспорт (полиция, Росгвардия, скорая помощь, пожарная охрана, центр медицины катастроф), автомобилей коммунальных, аварийных и ритуальных служб, дорожно-эксплуатационной техники и иной техники необходимой для ликвидации аварий. Также в зону ограничения сможет проехать транспорт имеющий свидетельство об аккредитации.