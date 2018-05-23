Компромат на Викторию Боню: откровения бывшей подруги звезды попалив Сеть

Дарья Улановская — подруга юности Виктории Бони . Девушки вместе проводили время и отдыхали. По словам Улановской, Боня в то время еще не была участницей телепроекта «Дом-2».

Экс-приятельница рассекретила пикантные подробности из жизни Виктории, которая сейчас блистает на красной дорожке в Каннах. «Стархит» цитирует Дарью Улановскую:

«Полночь или час ночи, темнота, мы рулим. Весна или лето, тепло, нормально. Стоим на светофоре перед магазином. Перед нами то ли «пятерка», то ли «шестерка» — наши несчастные «Жигули». Светофор зеленым загорается, такси трогается: перед нами, оказывается, «бомбила» с девушкой. Они трогаются, а кто-то перпендикулярно этой улице хотел пролететь, на уже включающийся красный. В «Мицубиши», условно так назовем, два парня, пьяные — в мясо. И на огромной скорости они врезается в эти несчастные «Жигули», машину разворачивает, сильно, прям перед нами. Серьезная авария. Они: «Аааа!» — быстро по газам и улетели! Мы с Боней чуть-чуть подъезжаем, ужас! Это все перед нами, смотрим. А женщина, которая была в «Жигулях», пассажирка, она вылетела через «лобовое». Я не знаю, с заднего или с переднего. Она вылетает через «лобовое» и бухается об асфальт, и у нее от головы начинается растекаться лужа крови. Клянусь вам! Я вылетаю из машины, помогать, думаю, что делать, звонить в «скорую». А Боня мне такая: «Я помчала!» И — по газам на машине своей. Она даже не вышла. Просто из окна посмотрела и сказала: «Поехали!» Я говорю: «Боня, как поехала? Я без машины». А она: «Все-все!» — дала по газам и уехала. Понимаете… Тогда не было еще никакой Виктории Бони, она была самой обычной Викой. Тогда «Дома-2» еще даже не существовало».

Виктория Боня

Реакции Виктории Бони на эти откровения еще не последовало.