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Наехал гость на штрафной гвоздь
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Наехал гость на штрафной гвоздь 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Парковка беспечного автолюбителя на газоне карается штрафом в 5 тысяч рублей.
Обиделся Николай Белкин на журналистов. Не без причины.
«Под окном моего дома (в месте стыка строений №№ 25 и 33) под деревьями заасфальтировали газон и паркуют пять машин (площадь стоянки около 100 квадратных метров). Если машины большие и асфальтовой площадки не хватает, то авто ставят прямо на газоне. Мы «любуемся» машинами, а деревья гибнут. Обратился я в одну городскую редакцию — отмахнулись. Постучался в другую, — не откликнулись. Я обращался с заявлениями в отдел благоустройства ГБУ «Жилищник» района Беговой. Мне сказали, что никакого разрешения на парковку под моими окнами у автомобилистов нет. Но машины и поныне там. Помогите, пожалуйста».
На улице Марины Расковой, у дома № 25 бригада репортеров «Вечерки» оказалась через 15 минут после получения письма. Любители «пасти» свои авто на травке уже поджидали нас в количестве трех штук.
-Хозяйничают здесь, как хотят, — удрученно сказал нам Белкин. — Вот, попросили рабочих, которые ремонтировали дорогу, подсыпать им асфальт между деревьями. Уже паркуются и на твердом незаконном покрытии. А дерево рядом, считай, уже погибло. Этот вот автовладелец явно не москвич и не в нашем доме живет — номера подмосковные. Встал прямо на газоне. Как их вразумить?
— Легко, — ответил на его вопрос Денис Соколов, главный инспектор 2-го МТУ МАДИ — территориального управления Московской административной дорожной инспекции, которого мы попросили зафиксировать это газонное безобразие. — В данной ситуации гость столицы точно отделается 5 тысячами штрафа. С остальными захватчиками территории газона будут разбираться специалисты районной управы. Мы передадим им информацию о заасфальтированном участке.
Так мы реабилитировались в глазах нашего читателя.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Денис Соколов, главный инспектор 2-го МТУ МАДИ:
— Москвичам, готовым защищать природу от нарушителей-владельцев авто, не обязательно вызывать нас, инспекторов, по каждому конкретному случаю. Достаточно скачать на свой смартфон бесплатное приложение «Помощник Москвы» и самостоятельно фиксировать нарушения. Программа подскажет, как сфотографировать автомобиль, и направит информацию в МАДИ для проверки.
КСТАТИ
В 2018 году выявили 4 360 случаев стоянки автомобилей на газонах — это на 42 процента меньше, чем в прошлом году. Нарушения фиксировали не только инспекторы МАДИ, но и пользователи мобильного приложения «Помощник Москвы».
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