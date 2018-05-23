Петербуржец устроил «покатушки» на строительном кране

Инцидент произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. «Покатушки» и падение было зафиксировано на видео, размещенном на видеохостинге YouTube. На записи видно, что мужчина держится за стропы крана, затем срывается и падает на землю.

Автор видео предположил, что любитель экстрима — это рабочий со стройки.

«На работе именно этим и надо заниматься. И трудодень зачтут, и оплату больничного обеспечат», — прокомментировал ситуацию местный житель.

«Экстремал» серьезно пострадал. После падения он был доставлен в больницу с множественными травмами, в числе которых перелом основания черепа.