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Петербуржец устроил «покатушки» на строительном кране
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Петербуржец устроил «покатушки» на строительном кране 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Инцидент произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. «Покатушки» и падение было зафиксировано на видео, размещенном на видеохостинге YouTube. На записи видно, что мужчина держится за стропы крана, затем срывается и падает на землю.
Автор видео предположил, что любитель экстрима — это рабочий со стройки.
«На работе именно этим и надо заниматься. И трудодень зачтут, и оплату больничного обеспечат», — прокомментировал ситуацию местный житель.
«Экстремал» серьезно пострадал. После падения он был доставлен в больницу с множественными травмами, в числе которых перелом основания черепа.
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