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Доступ к платным парковкам в Промышленном проезде ограничили до 30 июля из-за прокладки инженерных сетей
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Доступ к платным парковкам в Промышленном проезде ограничили до 30 июля из-за прокладки инженерных сетей 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Доступ к платным парковкам в Промышленном проезде на западе Москвы ограничен до 30 июля 2018 г., сообщает Единый транспортный портал.
«В связи с прокладкой инженерных сетей в Промышленном проезде дорожное движение на участке от д. 6, стр. 25 по ул. Барклая до д. 5, стр. 32 по Багратионовскому проезду перекрыто. Ограничения действуют круглосуточно и продлятся до 30 июля. Обращаем внимание автомобилистов, что из-за перекрытий платные парковки, расположенные в Промышленном проезде, также недоступны», — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего на данном участке находятся 33 парковочных места, из которых два — для инвалидов.
«Просим водителей учитывать изменения при планировании маршрутов и оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах», — отмечается в сообщении.
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