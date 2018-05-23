«Лаборатория»: видеоинтервью с Юрием Самойленко из Volkswagen

Екатерина Дегай уже общалась с технологическими компаниями, с рекламными агентствами, теперь очередь дошла и до клиентов. В пятом выпуске «Лаборатории» — совместного проекта Sostav и Formika Lab — о технологиях рассуждает директор по маркетингу Volkswagen в России Юрий Самойленко.

Может ли крупный рекламодатель в одиночку повлиять на интернет-площадки (1:46)? Как идут переговоры с digital площадками (3:38)? Как автомобильные бренды используют дополненную и виртуальную реальность (6:46)? Обсудим также, куда ушли посетители дилерских центров (8:11), убьет ли каршеринг автобизнес (12:10) и почему потребитель до сих пор не в центре внимания бизнеса (15:59). На все эти вопросы автоконцерн готов предложить нестандартные ответы.

Самое интересное внутри видеоинтервью:

1:46. Каким бы мы ни были крупным рекламодателем, мы, конечно, ничего не сможем сделать одни. Нужны какие-то индустриальные решения.

2:22. Всего существует 20−30 компаний, которые могут делать те же вещи, что и Sizmek. Три больших площадки пускают некоторые коды. Чем это закончится? Может быть, большая тройка скажет: «Мы будем пускать коды четырех. Если вы хотите проводить независимый аудит, пользуйтесь ими».

3:38. Я понимаю площадки, тут и беспокойство за свои данные, и если все начнут ставить свои коды, то как это будет работать, не начнутся ли внутренние конфликты, не замедлится ли работа. В течение мая я надеюсь, что у нас будет прогресс.

5:28. На самом деле померить можно всё. И всю воронку посмотреть, эффективность. Но этим надо серьезно «заморочиться». Так не может быть, чтобы один работал, а десять измеряли.

6:46. Дополненная и виртуальная реальность — мы называем их новыми технологиями, а на самом деле эти технологиям лет 30 или 40, но они «ожили» только в последние годы благодаря тем техническим возможностям, которые появились. Это все ожило, все пошло, все «полетело».

7:19. Мы готовим запуск Touareg, там тоже будут использованы такие технологии. Мы готовим большой проект, так называемый VDE — раньше это был Volkswagen Driving Experience, сейчас это Volkswagen Digital Experience. Мы будем ездить по разным площадкам, по разным городам со своим оборудованием, с «живыми» автомобилями и виртуальными моделями. Начинается проект в конце мая.

8:11. Последние годы наблюдается такая тенденция: гораздо меньшая посещаемость дилерских центров. За последние несколько лет она упала, наверное, раз в пять. Люди проводят всю необходимую работу в онлайне, идут в дилерский центр только для того, чтобы провести тест-драйв. Сейчас 56% людей не тестируют автомобили — им достаточно того, что они посмотрят в онлайне.

12:10. Средняя степень использования обычного автомобиля —4−7%. В каршеринге (я разговаривал с людьми из Gett) несколько лет назад было 40%. Сейчас эта величина — utilization rate — выросла до 50%. Может быть, когда-то подойдет к 60%, 70%. Но количество людей такое же. Количество проезжаемых километров такое же. Но в одном случае это 5% использования, в другом — 50%. Это значит одну простую вещь: людям нужно будет в десять раз меньше автомобилей. Это очень нехорошо и это приведет к тому, что из 40/50/60 автомобилей, которые существуют в компании сейчас, 10 или 15 останется. Не завтра, не послезавтра, а через пятнадцать лет.

14:47. Есть очень много различных локальных требований — с точки зрения безопасности, экологии, потребительских предпочтений. В одних странах, условно говоря, любят маленький хэтчбек и дизель, а в других странах — большой седан и бензин. Если компания хочет быть успешной на разных рынках, она должна под эти вещи подстраиваться. Рынок России немаленький, к нам прислушиваются по целому ряду продуктов, тем более что у нас здесь не один завод.

15:59. Автомобильным компаниям нужно еще научиться делать удобные для потребителя приложения. К сожалению, в каждой стране существует очень много этих приложений, но нет ни одного, которые бы отвечало на все запросы потребителя. Часто мы идем от технологий, от наших бизнес-интересов, но не от интересов потенциального покупателя. Мы не ставим — пока еще не ставим — в центр этой экосистемы потребителя. Главное — выстроить все вокруг потребителя и дать ему value, которую он захочет получить именно от нашей компании.