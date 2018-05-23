Состояние дорог на севере Карелии на 68% не соответствует нормам

В 85 населенных пунктах северных территорий нет доступа в Интернет, в 55 нет сотовой связи.

По данным министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексея Кайдалова , состояние автомобильных дорог регионального значения в северных районах республики на 68% не соответствует установленным нормативным требованиям. Причину такого плачевного состояния транспортных магистралей в Минтрансе видят в длительном несоблюдении «межремонтных сроков ввиду ограниченных возможностей Дорожного фонда» и необратимом разрушении дорожного покрытия.

— Интенсивное разрушение покрытия автодорог усугубляется крайне неблагоприятными климатическими условиями в регионе. Кроме того, большинство автодорог построено в 70-80-е годы, по нормам, не рассчитанным на движение современных грузовых автомобилей, либо представляют собой бывшие лесовозные автодороги, — говорится в сообщении пресс-службы

На севере Карелии насчитывается 40 мостовых капитальных сооружений и 135 некапитальных деревянных, многие из которых имеют недостаточную грузопропускную способность и находятся в неудовлетворительном состоянии.

В рамках ФЦП развития республики до 2020 года в этом году предусмотрено строительство двух мостовых переходов в Беломорском районе и в 2020 году — двух мостовых переходов Лоухском районе. Отмечается, что до 1 июля 2018 года будет выполнен ремонт участков дороги «Пушной — Беломорск». Госконтракт заключен с ООО «Кондопожское ДРСУ».

Также будут приниматься меры по содержанию дорог — устранение деформаций и повреждений покрытия, восстановление земляного полотна, устройство кюветов, вырубка древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода дорог и другие.

Важным условия для привлечения туристов в министерстве называют обеспечение населенных пунктов устойчивой мобильной связью и возможность выхода в Интернет. По данным регионального Минтранса, в 85 населенных пунктах северных территорий нет доступа в Интернет, в 55 нет сотовой связи. В республики приступили к реализации мероприятий, направленных на строительства вышки связи в Лоухском районе.