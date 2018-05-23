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В аптеке на Головинском шоссе обнаружили грубые нарушения продажи лекарственных средств
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В аптеке на Головинском шоссе обнаружили грубые нарушения продажи лекарственных средств 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
В одной из аптек, расположенных на Головинском шоссе, провизоры продавали наркосодержащие средства без рецепта врача. Об этом сообщили в УВД по САО.
Там уточнили, что в аптечном пункте была произведена проверка. По результатам проверки полицейскими выявлены нарушения лицензионных требований, среди которых реализация наркосодержащих лекарственных средств без рецепта врача.
По выявленным фактам составлены материалы об административных правонарушениях по статье 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». (ео)
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