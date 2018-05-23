В Таганроге срезали полотно дороги, а асфальт уложить «забыли»

В Таганроге жители возмущены «инновационным» методом ремонта дорог. Неделю назад дорожники срезали полотно, а асфальт до сих пор не уложили. В частности, огромные квадратные ямы появились на перекрестке Александровская—Красный и на пересечении ул. Розы Люксембург с пер. Антона Глушко. Свои гневные обращения люди адресовали представителям власти.

— Опять двойка. Что у нас в городе происходит? Все ушли в отпуск? Поехали крымский мост тестировать? — написал на своей странице в Facebook житель Таганрога Александр Нанкин.

Огромный участок дороги не заасфальтирован

Как сообщил Александр, огромный кусок дорожного полотна в таком виде уже шесть дней. Еще 18 мая дорожники приступили к ремонту, но довести дело до конца так и не удалось.

Автомобилисты, которые берегут машины, все же стараются объехать ямы В администрации Таганрога корреспонденту 161.ru сообщили, что частично проблема будет решена в ближайшие часы. К сегодняшнему дню ямы уже заасфальтированы на 80%. Сразу завершить работы помешали погодные условия, так как часть из них оказалась заполнена дождевой водой.

— По информации директора МКУ «Благоустройство» Александра Куранова, дорожные работы на перекрестке Александровская—Красный будут завершены сегодня, 23 мая, — рассказали в администрации. — Что касается участка на углу ул. Розы Люксембург и пер. Глушко, дорога будет заасфальтирована до 25 мая.