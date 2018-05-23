Прокуратура нашла технические неисправности у 9 муниципальных автобусов

Прокуратура нашла технические неисправности у 9 автобусов МКП «Калининград — ГорТранс». Сотрудники ведомства провели проверку вместе со специалистами ГИББД.

Из 66 проверенных автобусов у 9 выявлены технические неисправности, при которых запрещается эксплуатация. Например, это неисправности тормозной системы, подтекание гидравлической жидкости, наличии трещин на лобовом стекле, несоответствии цвета автотранспортного средства регистрационным документам.

«В адрес руководства «Калининград — ГорТранс» внесено представление об устранении допущенных нарушений законодательства, двух ответственных должностных лиц — о возбуждении производства об административном правонарушении за выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация», — сообщили в прокуратуре.