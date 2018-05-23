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Прокуратура нашла технические неисправности у 9 муниципальных автобусов
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Прокуратура нашла технические неисправности у 9 муниципальных автобусов 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Прокуратура нашла технические неисправности у 9 автобусов МКП «Калининград — ГорТранс». Сотрудники ведомства провели проверку вместе со специалистами ГИББД.
Из 66 проверенных автобусов у 9 выявлены технические неисправности, при которых запрещается эксплуатация. Например, это неисправности тормозной системы, подтекание гидравлической жидкости, наличии трещин на лобовом стекле, несоответствии цвета автотранспортного средства регистрационным документам.
«В адрес руководства «Калининград — ГорТранс» внесено представление об устранении допущенных нарушений законодательства, двух ответственных должностных лиц — о возбуждении производства об административном правонарушении за выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация», — сообщили в прокуратуре.
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